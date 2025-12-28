Día de los Santos Inocentes: por qué se celebra cada 28 de diciembre

La fecha forma parte del calendario romano general de la Iglesia Católica y se remonta a un hecho trágico. Mirá por qué se realizan bromas entre familiares y amigos en el Día de los Santos Inocentes.

El Día de los Santos Inocentes se celebra cada 28 de diciembre y forma parte del calendario romano general de la Iglesia Católica. Aunque en la actualidad es conocido por las bromas que se hacen entre familiares y amigos, su origen se remonta a un hecho trágico.

Esta fecha recuerda el episodio bíblico en que el rey Herodes I el Grande ordenó la muerte de todos los niños menores de dos años nacidos en Belén, con el propósito de eliminar al Mesías, quien, según las profecías, sería el futuro rey de Israel.

De acuerdo con el Evangelio de San Mateo, unos reyes de Oriente, conocidos hoy en día como los Reyes Magos, viajaron a Jerusalén tras interpretar una profecía del Antiguo Testamento. Esta anunciaba que la aparición de una nueva estrella en Israel señalaría el nacimiento de un rey destinado a gobernar sobre todas las naciones.

Al enterarse de esto, Herodes, movido por su ambición y temor a perder el poder, pidió a los Reyes Magos que le informaran cuando encontraran al niño. Al mismo tiempo, ordenó acabar con la vida de los chicos nacidos en Belén.

Guiados por la estrella, los Reyes Magos llegaron hasta Jesús, quien se encontraba con la Virgen María y San José. Allí lo adoraron y le ofrecieron regalos de oro, incienso y mirra. Sin embargo, no informaron a Herodes sobre su paradero.

Posteriormente, un ángel advirtió a San José que huyera con su familia hacia Egipto. Gracias a ello, cuando el ejército de Herodes llegó a Belén, Jesús ya no estaba allí. Aun así, los soldados cumplieron la orden de asesinar a los niños de la ciudad, conocidos como los “Santos Inocentes”. Al no lograr su objetivo, Herodes cayó en una profunda ira.

Aunque estos hechos ocurrieron después de la visita de los Reyes Magos al niño Jesús, la Iglesia Católica conmemora a los Santos Inocentes cada 28 de diciembre.

Día de los Inocentes: por qué se hacen bromas

Con el paso del tiempo, sobre todo en Hispanoamérica, la conmemoración adquirió un carácter festivo. En esta fecha se realizan bromas y engaños, en alusión al engaño de los Reyes Magos al rey Herodes.

Estas bromas suelen ir acompañadas de expresiones como “que la inocencia te valga”, y existe la creencia popular de que aquello que se presta ese día no debe ser devuelto.

Fuente: Diario Popular

Comentarios

comentarios