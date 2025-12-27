¿Día de playa?: cómo estará el clima este sábado 27 de diciembre en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con una temperatura máxima de 26 grados y cielo algo nublado.

Para el inicio del último fin de semana del año en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima una nueva jornada veraniega y agradable.

En la mañana se presentarán 23 grados, con vientos de entre 13 y 22 kilómetros por hora desde el sur y cielo parcialmente nublado.

Para la tarde, la temperatura trepará hasta su máxima: 26 grados. El cielo permanecerá algo nublado y la intensidad del viento incrementará a entre 23 y 31 kilómetros por hora desde el sur.

Finalmente, durante la noche, la temperatura descenderá hasta los 19 grados, con vientos de entre 13 y 22 km/h.

