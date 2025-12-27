Mirador Virtual Mobile

¿Día de playa?: cómo estará el clima este sábado 27 de diciembre en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con una temperatura máxima de 26 grados y cielo algo nublado.

Para el inicio del último fin de semana del año en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima una nueva jornada veraniega agradable.

En la mañana se presentarán 23 grados, con vientos de entre 13 y 22 kilómetros por hora desde el sur y cielo parcialmente nublado.

Para la tarde, la temperatura trepará hasta su máxima: 26 grados. El cielo permanecerá algo nublado y la intensidad del viento incrementará a entre 23 y 31 kilómetros por hora desde el sur.

Finalmente, durante la noche, la temperatura descenderá hasta los 19 grados, con vientos de entre 13 y 22 km/h.

