Día del Trabajador a pleno: cómo estará el clima este jueves 1º de mayo en Mar del Plata

Durante el día las condiciones serán ideales, con 22º C de temperatura, pero a la noche se pronostican lluvias.

Este jueves 1º de mayo se festeja el Día del Trabajador y comienza un nuevo fin de semana largo en Mar del Plata, y el clima acompañará durante buena parte de la jornada.

Si bien a la mañana se espera que hagan 10º C, a la tarde la temperatura alcanzará una máxima de 22º C. A la noche bajará a 18º C.

El cielo pasará de estar parcialmente a mayormente nublado por la tarde, y a la noche podría haber precipitaciones (10 a 40% de probabilidades), ya que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias aisladas.

En cuanto al viento, soplará todo el día del norte a 13-22 kilómetros por hora.

Fuente: Mi8

