Mar del Plata fue sede de un debate clave sobre Ciudadanía Digital y prevención de violencias

Especialistas y miembros de la comunidad educativa se reunieron en el Hotel de la Asociación Bancaria para abordar los riesgos de la hiperconectividad, el ciberbullying y la ludopatía infantil en el marco preparatorio del II Congreso Internacional de Ciudadanía Digital.

Con un auditorio colmado, se llevó a cabo en Mar del Plata la jornada “Hiperconectividad y ciudadanía digital: del control al uso responsable”. El encuentro, que reunió a docentes, directivos, familias y estudiantes, se consolidó como un espacio urgente de reflexión frente a las problemáticas actuales que atraviesan las infancias y juventudes en el entorno virtual.

La actividad fue organizada de forma conjunta por la Fundación LEA, la Asociación de Estudios Populares (ACEP) y la Fundación Konrad Adenauer, contando con el respaldo de la Asociación Bancaria, la Universidad de la Marina Mercante (UdeMM) y la Colonia de Vacaciones de Empleados del Banco Provincia.

El panel de especialistas estuvo integrado por Federico Cermelo, abogado y docente local con amplia trayectoria en la materia, junto a Rosana Barroso (Presidenta de Fundación LEA), Diana Zilberman y Rolando Muzzin. La moderación estuvo a cargo de Laura Macazaga y Carlos Rizzuti.

Durante su exposición, Cermelo alertó sobre el impacto de la virtualidad en el ámbito escolar: «Frente al aumento de las violencias digitales y el acoso, no podemos ser espectadores. La hiperconectividad sin acompañamiento potencia el ciberbullying y los discursos de odio». El especialista subrayó que la prevención requiere una presencia activa de adultos que comprendan que lo que ocurre en el mundo digital tiene consecuencias reales y dolorosas en la convivencia diaria.

Además de la violencia digital, el debate profundizó en otros ejes críticos de la agenda social, como el grooming y la ludopatía infantil, generando un intercambio directo con los asistentes sobre cómo construir herramientas de protección y uso responsable de la tecnología.

Este encuentro funcionó como antesala del II Congreso Internacional de Ciudadanía Digital, que se celebrará en septiembre. Quienes deseen participar u obtener más información sobre las próximas actividades, pueden hacerlo a través de las redes sociales de @fundacionlea y @fedecermelo.

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