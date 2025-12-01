Día Mundial de la Lucha contra el Sida: las claves de la jornada

Este año, diferentes organismos proponen crear alianzas y estrategias para la prevención, diagnóstico temprano y fin del estigma acerca de esta condición

l Día Mundial de la Lucha contra el Sida (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida) se conmemora el 1° de diciembre de cada año, una fecha destinada a visibilizar la importancia de la concientización acerca de la prevención y tratamiento adecuado del también llamado VIH (virus de la inmunodeficiencia humana). Se trata de una jornada dedicada a crear campañas, difundir información e idear planes de acción comunitaria y gubernamental para la atención integral. Es también la oportunidad para reconocer las problemáticas asociadas a este virus, la discriminación y el estigma que sufren las personas. Diferentes organismos afirman la necesidad de extender el alcance sanitario, brindar un tratamiento temprano y acompañamiento a los pacientes que viven con VIH.

¿Por qué se celebra hoy el Día Mundial de la Lucha contra el Sida?

El Día Mundial de la Lucha contra el Sida fue establecido en 1988 por la Organización Mundial de la Salud, con apoyo posterior de la ONU, con la intención era crear una jornada dedicada plenamente a la concientización de esta problemática en el mundo. La fecha se presentó como la oportunidad de trabajar en la educación y compromiso político frente a una epidemia que durante esa época avanzaba rápidamente y carecía de información.

Es un día dedicado también a recordar a todas las personas afectadas por el VIH, quienes fallecieron o no consiguieron un tratamiento adecuado o fueron marginados por su condición.

Las claves del Día Mundial de la Lucha contra el Sida

El VIH continúa siendo un desafío global, con millones de personas que viven con el virus y que requieren acceso constante a servicios de salud y acompañamiento. Hasta la fecha, se estima que aproximadamente 44,1 millones de personas perdieron la vida por esta problemática.

Para 2024, 40,8 millones de personas vivieron con VIH, de las cuales el 65% se encuentran en la Región Africana. De esta cifra, se registraron 630.000 muertes asociadas al VIH y que 1,3 millones de individuos lo contrajeron durante ese año. En 2024, el 87% de las personas con VIH conocía su estado y de este número, el 77% recibió terapia antirretroviral y el 73% contaban con cargas virales suprimidas.

La prevención del VIH es centralFEC

Es por ello que la prevención, los testeos y visitar centros de salud con frecuencia, resultan esenciales para sobrellevar esta problemática. Actualmente, existen medidas de prevención combinada, que presenta el uso de preservativos, pruebas regulares, tratamientos que reducen la carga viral hasta niveles indetectables y estrategias como la Profilaxis Preexposición (PrEP).

Campaña 2025: Día Mundial de la Lucha contra el Sida

Cada año, diferentes organismos internacionales crean lemas o campañas de acción, que señalan algún asunto a trabajar asociado al Día de la Lucha contra el Sida. En 2025, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida presenta el tema “Superar las disrupciones, transformar la respuesta al Sida”. Esta temática señala un funcionamiento indeseado de los sistemas de atención y la poca efectividad de los programas de prevención: “Los servicios comunitarios, vitales para llegar a las poblaciones marginadas, están siendo relegados, mientras que el aumento de leyes punitivas que penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo, la identidad de género y el uso de drogas está amplificando la crisis, haciendo que los servicios de VIH sean inaccesibles.”

La prevención del Sida es fundamental para la saludAFP

Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (PAHO) estableció el lema “Poner fin al Sida para 2030 es posible”, una temática alineada con los objetivos globales planteados por las Naciones Unidas como:

Eliminación de las desigualdades

Expansión del diagnóstico temprano

Fortalecimiento de la prevención combinada

Participación comunitaria

Enfoque en derechos humanos

Asimismo, PAHO insiste en la importancia de visibilizar las historias personales detrás del diagnóstico, de manera que se logre sensibilizar acerca de esta problemática en el mundo.

