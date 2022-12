Dibu Martínez, otra vez héroe: «Hice lo mío, lo que soñé»

Luego de ser clave en los penales, el arquero campeón del mundo, Dibu Martínez, se lamentó por el empate en los 90 y le dedicó el triunfo a su familia

Con los ojos llenos de lágrimas y la emoción a flor de piel tras consagrarse campeón del Mundo, Emiliano Dibu Martínez, habló sobre la definición por penales en la que fue clave y manifestó que hizo lo que siempre soñó. Además, contó que lo vivió «tranquilo» y se lamentó por los goles que le convirtieron.

«Lo teníamos controlado. Dos tiros de mierda de vuelta y nos empatan el partido. Una cosa que dijimos era que era el destino sufrir. Nos ponemos 3-2, nos cobran otro penal. Casi nos meten dos goles, gracias a Dios saqué ese pie», describió el arquero campeón del Mundial de Qatar 2022.

«Después hice lo mío, lo que soñé, no tengo palabras. Lo viví tranquilo, es lo que le tengo que dar a mis compañeros. Otra vez me patean y me hacen tres goles, podía haber atajado el primero pero después hice todo bien», continuó totalmente emocionado el marplatense, que atajó el primero de los disparos.

«Se lo dedico a mi familia, a mi nene. Salgo de un lugar muy humilde, me fui de joven a Inglaterra y se lo quiero dedicar a ellos», cerró.

Por su parte, Rodrigo De Paul, uno de los puntos más altos de Argentina en la final contra Francia, reconoció que sufrieron «mucho» pero que se siente «bien» ser campeón del mundo.

«Nacimos para sufrir, esto es lo que a nosotros nos curte. Vamos a sufrir toda la vida pero esto no me lo voy a olvidar más», declaró.

Fuente: Diario Popular

