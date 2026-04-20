Realizarán una nueva jornada de reciclado abierta a la comunidad en la UNMDP

La actividad será el 22 de abril en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Se podrán

acercar distintos materiales reciclables y donaciones.



La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata

llevará adelante una nueva jornada de recepción de materiales reciclables, en el marco de sus

acciones de sostenibilidad y economía circular.

La propuesta se realizará el miércoles 22 de abril, de 9 a 16 hs, en la Facultad de Ciencias

Económicas y Sociales, ubicada en la intersección de San Lorenzo y Funes, y estará abierta a

toda la comunidad.



Durante la jornada, se podrán acercar distintos tipos de materiales, entre ellos desechos

tecnológicos, papel, cartón, plástico, metales, tapitas, aceite vegetal usado, latas de aluminio,

medicamentos vencidos, anteojos en desuso, ropa en buen estado y pañales.



La iniciativa apunta a fomentar prácticas sustentables, promover el reciclado y fortalecer redes

solidarias a través de la reutilización de elementos.

Desde la organización destacaron que en las 14 ediciones anteriores ya se recuperaron:

● + 50 toneladas de residuos tecnológicos

● + 10 toneladas de ecobotellas

● + 5 toneladas de tapitas

● + 1.500 litros de aceite vegetal

● + 5 toneladas de papel, cartón, plástico y metales

● + 5000 prendas de vestir

● + 100.000 medicamentos vencidos

● + 322 lentes

La actividad es organizada por la UNMDP, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, el

programa de Sustentabilidad de la UNMDP y multiplicidad de organizaciones locales.

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