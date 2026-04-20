Abad: «El futuro de Chapadmalal tiene que ser universitario»

El senador nacional volvió a recorrer el complejo de hoteles ubicado en el sur del distrito y dialogó con vecinos.

El senador nacional Maximiliano Abad volvió a impulsar la propuesta para que uno de los hoteles del complejo turístico de Chapadmalal sea destinado a la Universidad Nacional de Mar del Plata, con el objetivo de avanzar en la creación de un nuevo campus universitario.

La iniciativa, que fue presentada formalmente en el Senado de la Nación en mayo del año pasado y promovida también en el ámbito del Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredón por el bloque que preside Ariel Bordaisco, busca otorgarle una nueva funcionalidad a uno de los espacios históricos más emblemáticos de la costa bonaerense.

En recorrida este sábado por el emblemático espacio ubicado al sur del partido, Abad destacó: «Después de más de 75 años de historia, es momento de pensar una nueva funcionalidad para este complejo, con una propuesta concreta que mire al futuro».

El proyecto contempla la transformación de las instalaciones en un espacio destinado a la formación, la investigación y la vinculación con el desarrollo productivo, incorporando aulas, laboratorios y residencias estudiantiles.

«Queremos que la educación vuelva a ser el centro, el eje que ordena, promueve oportunidades y garantice un desarrollo sustentable. Crear un espacio donde la ciencia, el estudio del mar y el desarrollo productivo tengan un lugar en nuestra costa», señaló el legislador.

Asimismo, remarcó la importancia de preservar el valor histórico del complejo, dotándolo de un sentido actualizado: «Se trata de cuidar el patrimonio, pero dándole una función moderna. No es solo un edificio: es la oportunidad de avanzar hacia el futuro Campus Favaloro».

En el marco del debate sobre el destino del complejo de Chapadmalal, donde existen distintas alternativas en análisis, Abad reiteró que la educación debe ser el eje central de cualquier decisión estratégica.

«Preservar nuestra historia es importante, pero proyectarla con educación y trabajo es lo que realmente nos va a hacer crecer. El futuro de Chapadmalal tiene que ser educativo, tiene que ser universitario», remarcó.

La propuesta busca fortalecer el rol de la Universidad Nacional de Mar del Plata como actor clave en el desarrollo regional, promoviendo la articulación entre educación, ciencia y producción.

Fuente: LU9

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