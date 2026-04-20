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Viene para largo: la lluvia no para y emiten un alerta amarillo por tormentas fuertes para este martes

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El SMN advirtió que la caída de agua se intensificará durante la jornada de mañana y la precipitación acumulada podría llegar a los 70 milímetros.

a semana arrancó pasada por agua y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no prevé mejoras para las próximas horas: las lluvias persistirán y estarán presentes además durante toda la jornada del martes de forma más intensa.

Es por este motivo que el organismo emitió un alerta amarillo para advertir e intensificar los cuidados de los vecinos y vecinas de General Pueyrredon durante la jornada de mañana, dado que el área será afectada por lluvias persistentes de «moderada a fuerte intensidad».

Además, se prevén valores de precipitación acumulada de entre 20 y 70 milímetros, los cuales podrían ser superados localmente. En tanto, «denrto de estas áreas de precipitación se darán también tormentas embebidas y no se descarta la caída puntual de granizo».

Ante la advertencia el municipio recomienda:
Evitá circular por la vía pública, salvo que sea estrictamente necesario.
Asegurá macetas y objetos sueltos de balcones y terrazas.
No saques la basura fuera del horario permitido.
Ante emergencias, comunicate con Defensa Civil al 103 o con SAME al 107.

Fuente: Mi8

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