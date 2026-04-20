La Justicia reconoció a los deliverys como trabajadores: las aplicaciones deberán registrarlos formalmente

La resolución de la Suprema Corte bonaerense confirma que los repartidores de aplicaciones son trabajadores en relación de dependencia y no «colaboradores» o «emprendedores» ligados a aplicaciones.

El SICAMM calificó como histórico el fallo que dejó firme la Suprema Corte de Justicia bonaerense y que reconoce que los repartidores de aplicaciones son trabajadores en relación de dependencia, en una resolución que alcanza a empresas como Rappi y PedidosYa.

Según expresó el gremio marplatense en un comunicado difundido este domingo, la decisión judicial ratifica un planteo que vienen sosteniendo desde hace años: que los repartidores no son “colaboradores” ni “emprendedores”, sino trabajadores bajo subordinación real.

En ese sentido, remarcaron que el fallo confirma que las plataformas deben registrar a sus repartidores porque fijan condiciones centrales de la tarea, como el precio, la ruta, los tiempos de entrega e incluso sanciones en caso de incumplimiento.

El comunicado también sostiene que la resolución judicial ratificó multas millonarias por la falta de cobertura laboral y social sobre la enorme mayoría de los trabajadores. Según señalaron, más del 90% de los repartidores se encontraba sin ART, sin obra social, sin aguinaldo y sin vacaciones.

Para el sindicato, el pronunciamiento también marca un límite frente a los intentos de encuadrar estas tareas bajo esquemas precarios. En esa línea, plantearon que la reforma laboral no puede utilizarse para disfrazar de monotributo lo que en los hechos constituye una relación de trabajo.

Desde el SICAMM afirmaron además que el fallo representa una validación de un reclamo histórico del sector. “Este fallo es la prueba de que teníamos razón. Mientras las empresas se llenan los bolsillos, nosotros ponemos el cuerpo, la moto y arriesgamos la vida sin cobertura. Hoy la Justicia dijo basta”, señalaron.

La organización gremial sostuvo que la decisión judicial les da una herramienta legal para insistir con una agenda de reclamos que incluye el registro de repartidores, seguro gratuito con ART, cascos y sistemas de GPS para prevenir robos, una problemática que ya había aparecido en otras discusiones del sector.

“El debate es claro: ¿flexibilidad sin derechos o trabajo digno con derechos? Nosotros elegimos el trabajo digno. No somos el descarte de la economía de plataformas. Somos trabajadores y merecemos protección”, expresaron desde el gremio.

Fuente: MI8

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