Mundial 2026: revelaron nuevos detalles del show de medio tiempo de la final curado por Chris Martin de Coldplay

El show estará producido por la organización Global Citizen, en una apuesta que busca fusionar deporte, música y conciencia social ante una audiencia global que podría superar los mil millones de espectadores.
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, confirmó que el partido final del Mundial 2026 contará por primera vez con un show de medio tiempo, un formato inédito en el fútbol mundial y habitual en grandes eventos deportivos estadounidenses como el Super Bowl.
El espectáculo estará curado por Chris Martin, líder de Coldplay, y producido por la organización Global Citizen, en una apuesta que busca fusionar deporte, música y conciencia social ante una audiencia global que podría superar los mil millones de espectadores.
Fuente: Diario de Cultura