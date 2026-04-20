Mundial 2026: revelaron nuevos detalles del show de medio tiempo de la final curado por Chris Martin de Coldplay

El show estará producido por la organización Global Citizen, en una apuesta que busca fusionar deporte, música y conciencia social ante una audiencia global que podría superar los mil millones de espectadores.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, confirmó que el partido final del Mundial 2026 contará por primera vez con un show de medio tiempo, un formato inédito en el fútbol mundial y habitual en grandes eventos deportivos estadounidenses como el Super Bowl.

El espectáculo estará curado por Chris Martin, líder de Coldplay, y producido por la organización Global Citizen, en una apuesta que busca fusionar deporte, música y conciencia social ante una audiencia global que podría superar los mil millones de espectadores.

The 2026 @FIFAWorldCup Final will feature a "halftime show" for the first time in history, FIFA President Gianni Infantino tells @maxwelltani, revealing it will be "curated by Chris Martin and Coldplay."



"I cannot yet tell you which artists will be performing, but it's not one,… pic.twitter.com/dbAI72uqxU — Semafor (@semafor) April 15, 2026 Quiénes participaran del show de medio tiempo en la final de la Copa del Mundo 2026

Infantino adelantó que el show no se limitará a un único nombre, sino que contará con varios artistas, aunque evitó revelar la lista definitiva. “No será un solo artista, serán más de uno, y será el mayor espectáculo del mundo”, aseguró durante su intervención en la Cumbre Mundial de Economía de Semafor, celebrada en Washington.

El hecho de que la FIFA haya confirmado la participación de múltiples artistas abre la puerta a un espectáculo de formato coral, con nombres de distintos géneros y regiones del mundo.

La elección de Chris Martin como curador artístico no es casual. El vocalista de Coldplay mantiene desde hace años una estrecha relación con Global Citizen, participando activamente en iniciativas musicales ligadas a causas sociales y eventos de alcance global.

Global Citizen, por su parte, ha producido conciertos y espectáculos internacionales de gran formato y ya colaboró con la FIFA en el show de medio tiempo de la final del Mundial de Clubes, lo que refuerza la idea de un evento con mensajes de impacto social, además de ambición artística.

La final se disputará el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium (Nueva Jersey), uno de los escenarios emblemáticos del torneo que organizarán conjuntamente Estados Unidos, México y Canadá.

Fuente: Diario de Cultura

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