En octubre, Mar del Plata recibirá por primera vez un crucero de lujo

En el marco de Seatrade de Miami, el EMTURyC y la Secretaría de Turismo de la Nación cerraron un acuerdo para que el buque de expedición Seaventure llegue a nuestra ciudad en octubre de este año, posicionando así a Mar del Plata como un punto estratégico hacia la Antártida.

Mar del Plata participó por primera vez de Seatrade Cruise Global en Miami: la feria de cruceros más importante del mundo. Como resultado de una intensa agenda de gestiones encabezada por el Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, junto al Presidente del Ente de Turismo y Cultura de Mar del Plata (EMTURyC), Diego Juárez, se confirmó la pronta llegada de cruceros de lujo al puerto de la ciudad. El objetivo es consolidar a Mar del Plata como un puerto operativo clave para el recambio de pasajeros en las rutas que se dirigen hacia la Antártida.

La noticia principal radica en que el crucero de expedición Seaventure -de la empresa 66 Expeditions- ya ha solicitado formalmente tres reservas de muelle en el Puerto de Mar del Plata para el próximo 20 de octubre de 2026, marzo de 2027 y octubre de 2027.

Este arribo confirmado posiciona al puerto local en el mapa del turismo de expedición de alta gama, ya que el buque se destaca por estar diseñado para solo 150 pasajeros: es un barco «boutique» diseñado específicamente para navegar las regiones polares y el Atlántico Sur.

Además de la confirmación del Seaventure, las autoridades también mantuvieron una reunión clave con la firma Swan Hellenic Cruises, una empresa de cruceros de ultra-lujo que manifestó interés en recalar en Mar del Plata para marzo de 2027.

Diego Juárez, Presidente del EMTURyC, explicó que “la posibilidad de ofrecer servicios de embarque y desembarque para cruceros en Mar del Plata abre una nueva oportunidad de desarrollo económico, aprovechando la infraestructura local y su cercanía con otros centros emisores de turismo”.

“Gracias a la gestión que realizamos en Seatrade junto a la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, nos preparamos para recibir en octubre a una de las embarcaciones más sofisticadas del sector, marcando el inicio de una nueva era para el turismo internacional de Mar del Plata”.

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