Diciembre en el Museo Casa sobre el Arroyo: visitas guiadas y actividades especiales

Este espacio arquitectónico e histórico de la ciudad mantiene sus puertas abiertas con entrada gratuita para el público. La inscripción para las visitas a la casa se habilita los viernes a partir de las 12 en www.turismomardelplata.gob.ar.

La Municipalidad de General Pueyrredon informa que durante diciembre el Museo Casa sobre el Arroyo, emblemático espacio patrimonial de la ciudad ubicado en Quintana 3998, continúa abierto con entrada gratuita y una variada programación para el público.

El parque puede visitarse de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 14.30. Las visitas guiadas con ingreso a la Casa se realizan en grupos reducidos y acompañados por un guía del Museo. Hasta el 12 de diciembre los horarios son lunes, miércoles y viernes a las 12 y a las 14, y martes y jueves a las 10 y a las 12. A partir del lunes 15 de diciembre, de lunes a viernes a las 10, 12 y 14.

En esta propuesta, se recorre la totalidad de la Casa del Puente, pero es indispensable contar con inscripción previa a través del sitio web www.turismomardelplata.gob.ar. La inscripción para todas las visitas de la semana siguiente se habilita cada viernes a partir de las 12.

Es importante tener en cuenta que las visitas que no puedan realizarse por condiciones climáticas adversas no se reprograman. La espera e inicio del recorrido se realizan en el parque, por lo que se recomienda asistir con ropa adecuada para el clima.

Actividades especiales

La Casa sobre el Arroyo tendrá jornadas de actividades especiales:

El viernes 5 a las 19 se llevará a cabo la proyección audiovisual que refiere al proyecto “Siestario” , presentado en la 19ª Exposición Internacional de Arquitectura – La Bienal de Venecia 2025. La actividad estará a cargo del Centro de Arte y Ciencia (CEAC) de la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Mar del Plata.

El sábado 6 ,el Museo abrirá sus puertas de 11 a 15, con acceso a la Casa mediante visitas guiadas en grupos reducidos, con cupos limitados e inscripción previa a través de www.turismomardeplata.gob.ar.

Se recuerda al público que el Museo Casa sobre el Arroyo permanecerá cerrado el lunes 8, miércoles 24, jueves 25 y jueves 31, al igual que en situaciones donde las condiciones climáticas y/o ambientales lo requieran.

