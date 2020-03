Discurso del intendente Guillermo Montenegro

De cara a la apertura de sesiones ordinarias en el Honorable Consejo Deliberante, el intendente Montengro expresó sus ocho pedidos para Mar del Plata

Los 8 pedidos de Montenegro al HCD

1) Erradicación de Tracción a sangre:

“Luego de dialogar con estas asociaciones de protección animal, nuestra intención es que en este recinto se discuta acerca de la necesidad de erradicar la tracción a sangre donde también les pediré que den el debate necesario”.



2) Compre marplatense

“Impulsaremos el programa “Compre Marplatense” que haremos llegar pronto a este Concejo, y que otorga prioridad a las empresas locales que quieran participar en licitaciones, lo que significa más trabajo para los marplatenses”.



3) Parque Industrial

“Les quiero hablar del Parque Industrial. Es necesario que todos los actores de esta ciudad resolvamos de una vez y para siempre qué hacemos para la Mar del Plata productiva. Hay distintas propuestas, de sectores privados y de toda la sociedad civil.

Quiero que se debata, quiero que se discuta, para que lleguen más inversiones y oportunidades, que significa más trabajo para todos los marplatenses.



Es uno de los motores centrales para la baja del desempleo y quiero que el 2020 sea el año de despegue definitivo de nuestro parque industrial.

La mejor propuesta a la que se llegue a través del consenso va a tener a este intendente y a cada una de las áreas de gobierno trabajando para llevarla adelante”.



4) Regulación de cuidacoches

“Les pido su compromiso para poder trabajar en conjunto temas que aportan a mejorar la seguridad de todos los vecinos como varios proyectos que ya se encuentran en este cuerpo que apuntan a regular la actividad de los cuidacoches”.

5) Ciudad de Conocimiento (Polo Tecnológico)

“También acompañamos el proyecto que ubicaría a Mar del Plata como Ciudad del Conocimiento.

Más de 80 empresas de software, junto a las universidades locales, quieren desarrollar esta iniciativa y nosotros vamos a estar a su lado para dar ese impulso. Todo esto porque es un sector que necesita ser explotado para generar empleo genuino y de calidad”.



6) Habilitaciones

“Espero también que nos puedan acompañar trabajando en los cambios necesarios para facilitar, a través de Inspección General, las habilitaciones a comercios porque no puede ser que el Estado represente una traba para quienes quieren crecer y dar trabajo a los marplatenses.



No vamos a aflojar en los controles porque estamos cuidando a los vecinos, y vamos a acompañar a cada comerciante que haga las cosas bien y sean parte del crecimiento de nuestra ciudad.

Si a cada comercio, a cada PyME y a cada industria le va bien, a todo General Pueyrreron le va a ir bien”.



7) Reformulación de TSU

“Les pido, también, que comencemos a trabajar en la reformulación de la Tasa de Servicios Urbanos, junto a las áreas pertinentes del Ejecutivo, porque esta es una necesidad preponderante y con un gran sentido de justicia para nuestros vecinos”.



8) Cuerpo de Patrulla Municipal

“Sabemos que queda mucho por hacer. Mi compromiso con la seguridad pública es claro y definitivo. Sepan que esto no fue una política solo de verano, vamos a continuar todo el año y no me va a temblar el pulso para seguir cuidando a los marplatenses.

En ese camino es que ya estamos avanzando en la creación del Cuerpo de Patrulla Municipal, una de las herramientas que creemos fundamental para que los marplatenses y batanenses vivan más seguros y aquí les pediré el acompañamiento a ustedes.



Como ya fue informado por nuestro secretario de Seguridad en este recinto, tenemos previsto adquirir 20 camionetas, 20 autos patrulla, 20 motos, 5 cuatriciclos, 400 nuevos uniformes, 400 chalecos y equipos de comunicación de última generación para que cada oficial tenga las herramientas necesarias para combatir al delito”.

