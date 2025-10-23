Diseño, creatividad y juego: llega el Festival Etcétera a Mar del Plata, donde la creatividad no tiene punto final

Villa Victoria, Matheu 1851, será sede del primer Festival Etcétera: un día entero de diseño, creatividad y juego, pensado para inspirar, conectar y activar ideas. Entradas a la venta a través de articket.com o través del instagram del festival y puntos de venta físicos: La Casa de las Guitarras (Belgrano 3420) o en FAVA Casa Central: Av. Pedro Luro 3247.

El sábado 22 de noviembre, desde las 13:00, diseñadores, artistas, estudiantes, creativos y curiosos se reunirán en este evento que celebra el hacer, el pensar y el encuentro. Charlas con profesionales del diseño y la creatividad, talleres participativos, feria de diseño y arte gráfico, instalaciones interactivas y música en vivo formarán parte de esta jornada única en los jardines y salones de la Villa.

Declarado de interés Municipal, Etcétera nace como un espacio para compartir experiencias, repensar el trabajo creativo y proyectar futuros posibles desde Mar del Plata, convocando voces de distintas disciplinas y trayectorias. Una invitación a salir de la pantalla, volver al juego y reencontrarnos con la emoción de imaginar juntos. Porque en Etcétera, la creatividad no tiene punto final.

ACTIVIDADES PRINCIPALES

Charlas inspiradoras: Diseño, arte, proyecto y futuro. Profesionales invitados compartirán experiencias, procesos y visiones.

Talleres participativos: Espacios de exploración en pequeño formato, pensados para activar ideas, intercambiar saberes y experimentar con materiales y conceptos.

Feria de diseño y arte gráfico: Diseñadores, artistas y editoriales mostrarán y comercializarán sus creaciones. Una oportunidad para descubrir, apoyar y conectar con la producción local.

Música en vivo: El parque de la Villa Victoria se convierte en escenario para cerrar el festival con un momento colectivo de música y celebración.

Instalaciones artísticas e interactivas: Piezas que invitan al juego, la observación y la conversación sobre la creatividad hoy.

LINE UP ORADORES:

mel anton def – vik arrieta- bernardo henning

grupo bondi- keki keselman (qué cálido estudio)

gaba najmanovich- citizens of tomorrow

estudio zkysky- pocha mouchet

cano rolón- antiesthetic world- CiNCO Studio

Cierre musical Isla de Caras

