Dispararon al director de una escuela en el barrio Autódromo

El director de una escuela del barrio Autódromo fue víctima de un robo en el cual los ladrones le dispararon.

“A las 20 estaba saliendo y fui interceptado por dos individuos que me aparecen en la oscuridad. No se veía nada porque esto cuando empieza a anochecer se convierte en una boca de lobo”, dijo Cristian, el director asaltado.

“Pensé que eran alumnos , eran dos personas jóvenes no los conozco. Me dicen bajate de la moto, me dispararon al lado de la oreja. Dije es una lucha perdida y les di la moto. Gracias a Dios me pasó a mi, si esto le pasa a un alumno yo me muero”, comentó.

Asimismo, relató que llamó al 911 y que rápidamente se acercaron hasta el lugar.

