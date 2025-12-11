Doble alerta por lluvias: cómo estará el clima este jueves 11 de diciembre en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con una máxima de 27º pero una probabilidad alta de tormentas para la tarde-noche.

Para este jueves en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima una jornada con temperaturas veraniegas pero una alta probabilidad de tormentas durante la tarde-noche, enmarcadas en un alerta amarillo.

La jornada iniciará con 25 grados y cielo mayormente nublado. El viento, en tanto, soplará a entre 13 y 22 kilómetros por hora desde el noroeste.

Durante la tarde, la temperatura escalará hasta su pico máximo esperado de 27 grados, con vientos que incrementarán su intensidad a entre 23-31 km/h y ráfagas que alcanzarán los 50 km/h. Además, la probabilidad de tormentas fuertes será de entre el 40 y el 70%.

Finalmente, en la noche se mantendrán las lluvias intensas pero la temperatura bajará hasta los 20 grados.

