Docentes anuncian la tercera Marcha Federal Universitaria: cuándo será

El recorrido iniciará en el Complejo Universitario, situado en Funes 3360, y culminará en el centro de la ciudad.

Luego de una nueva negativa del Presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, que proponía un nuevo esquema de financiamiento para la educación universitaria pública y la recomposición salarial de docentes y nodocentes, desde el entorno educativo confirmaron que se realizará una tercera Marcha Federal.

La misma se llevará adelante el miércoles 17 de septiembre desde las 16. En Mar del Plata, el recorrido iniciará en el Complejo Universitario, situado en Funes 3360, y culminará en el centro.

En este marco, Pedro Sanllorenti, secretario general de la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (Adum) que ya había anticipado que «si hay veto, salimos todos nuevamente a protestar», detalló a Canal 8: «Hoy se ve que el Complejo Universitario está absolutamente vacío. En facultades que normalmente tenemos un 50% de acatamiento a las medidas de fuerza están vacías. Entonces eso refleja el fastidio y el agobio que sentimos todos».

Además, analizó la pérdida educativa que se está sufriendo a nivel universitario por la decisión del jefe de estado: «Si un docente decide licenciar su cargo para dedicarse a otra cosa, o renunciar, o directamente ni siquiera postularse, como hay en algunos casos concursos que quedan desiertos porque no hay postulante, evidentemente lo estamos perdiendo todo. Se está perdiendo la sociedad de que los profesionales del futuro se formen con los mejores docentes».

