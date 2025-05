Dólar: expectativa por las medidas para incentivar el uso de los billetes «bajo el colchón»

En el Gobierno le apuntan a u$s200.000 millones fuera del sistema. Trabajan en la ingeniería legal para no violar normas anti lavado. Aseguran que no será un blanqueo.

El Gobierno planea anunciar hoy las medidas para incentivar el uso de dólares que los argentinos tienen fuera del sistema financiero -lo que fue un anticipo exclusivo de Ámbito- y hay expectativa tanto en el mercado como en los tenedores de esos billetes y los comerciantes. En el Palacio de Hacienda le apuntan a más de u$s200.000 millones que se calcula están «bajo el colchón». Pero hay dudas sobre la legalidad de la iniciativa.

«Que los argentinos no dejen los dedos marcados» es la premisa que agitó el presidente Javier Milei sobre el uso de esos dólares que los argentinos compraron en gran medida en el mercado informal y están fuera del sistema. El Gobierno asegura que no será un nuevo blanqueo, sino que serán medidas para darle impulso a la «dolarización endógena». No están claros aún los detalles, que se espera se conozcan hoy.

La cuestión de que no sea un blanqueo se debe a que en ese caso debería ser parte de un proyecto avalado por el Congreso. El Gobierno quiere avanzar por decreto para establecer mecanismos legales que permitan utilizar esos dólares sin declarar. Trabajan en ese sentido funcionarios de Economía y ARCA, buscando los artilugios para no violan con eso las disposiciones que van en contra del lavado de dinero.

