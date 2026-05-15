Salvar vidas con un gesto: realizarán una jornada de donación de sangre en el CEMA

Podrán donar personas de entre 16 y 65 años, con un peso superior a los 50 kilos y que se encuentren en buen estado de salud al momento de concurrir. Cuándo será.

La Municipalidad de General Pueyrredon llevará adelante el próximo martes 19 de mayo una jornada de donación de sangre en el SUM del Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (CEMA), ubicado en Pehuajó 250, con participación del equipo del Centro Regional de Hemoterapia Mar del Plata.

La actividad se desarrollará de 8 a 12 y tendrá como objetivo promover la donación voluntaria de sangre y concientizar sobre la importancia de este tipo de acciones solidarias para asistir a pacientes que requieren transfusiones.

Según informaron desde el Municipio, podrán donar personas de entre 16 y 65 años, con un peso superior a los 50 kilos y que se encuentren en buen estado de salud al momento de concurrir.

Además de la colecta de sangre, durante la jornada funcionará el dispositivo “Salud en Tu Barrio”, que ofrecerá vacunación de calendario, testeos rápidos de VIH y sífilis, gestión de turnos para especialidades en centros de salud y charlas de prevención sobre dengue y el ABC del ACV.

Desde la organización remarcaron que la propuesta apunta a combinar la prevención sanitaria con la participación comunitaria y el compromiso ciudadano.

Donación de sangre

Fuente: Mi8

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