La Provincia redefinió el trabajo de los docentes con enfermedades de la voz

Con una resolución, recalificó las tareas que pueden realizar los docentes que sufren uno de los padecimientos más frecuentes en el sector.

El Gobierno bonaerense aprobó un nuevo régimen para la recalificación profesional de docentes que sufran enfermedades vinculadas al uso de la voz, con el objetivo de garantizar su continuidad laboral en tareas acordes a sus capacidades psicofísicas y reducir la exposición a riesgos derivados de la actividad.

La medida se fundamenta en la Ley Nacional de Riesgos del Trabajo y en el Estatuto del Docente bonaerense, y establece criterios específicos para la reubicación de trabajadores de la educación afectados por patologías vocales, consideradas una de las enfermedades profesionales más frecuentes en el sector.

La resolución determina cuáles son los cargos docentes considerados de riesgo por “uso forzoso y continuo” de la voz y cuáles no implican una sobrecarga vocal. En ese sentido, se estableció que quienes hayan sido recalificados por enfermedades profesionales de la voz no podrán ocupar cargos expuestos a ese riesgo.

Al mismo tiempo, la normativa habilita a los docentes recalificados a continuar desempeñándose en cargos que no impliquen sobreexigencia vocal, siempre que una evaluación médica determine que mantienen aptitud residual para esas funciones.

La evaluación estará a cargo de la Dirección de Salud Ocupacional, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Secretaría General, y deberá realizarse con estudios médicos actualizados y documentación respaldatoria de la recalificación emitida por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Fuente: Mi8

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