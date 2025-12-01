Dólar hoy: a cuánto cerró este lunes 1 de diciembre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El dólar oficial arrancó el último mes del año a $1.425 para la compra y a $1.475 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa cotizó a $1.423,76 para la compra y a $1.475,07 para la venta.

Las reservas brutas internacionales treparon u$s1.462 millones, hasta los u$s41.776 millones. El incremento respondió fundamentalmente a los movimientos habituales de inicios de mes, que suelen compensar (aunque sea de manera parcial) las caídas del cierre del mes previo (el viernes las reservas se hundieron -u$s1.645 millones).

Según indicaron fuentes oficiales a Ámbito, hoy el BCRA pagó u$s1.012,5 millones en concepto de pago de capital e intereses de un Bopreal. Sin embargo, de ese monto solo u$s64 millones se pagaron en el exterior y generaron una pérdida de reservas. «El resto, en la medida en que se mantengan en el sistema, se contabilizan», aclararon.

A cuánto cotizó el dólar oficial hoy, lunes 1 de diciembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.451,50.

A cuánto cotizó el dólar blue hoy, lunes 1 de diciembre

El dólar blue cotizó en $1.425 para la compra y a $1.445 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, lunes 1 de diciembre

El dólar CCL cotiza a $1.494,80 y la brecha con el dólar oficial se posicionó en el 3%.

Valor del dólar MEP hoy, lunes 1 de diciembre

El dólar MEP opera a $1.473,34 y la brecha con el dólar oficial es de 1,5%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 1 de diciembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.917,50.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 1 de diciembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.500, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 1 de diciembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s86.028, según Binance.

