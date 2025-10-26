Domingo de elecciones: cómo descargar la aplicación para seguir los resultados de los comicios

La app para Android e iOS permite no solo seguir el recuento provisorio de votos, sino también averiguar dónde se sufraga y ver paso a paso cómo se vota con la BUP

El Ministerio del Interior, a través de la Dirección Nacional Electoral (Dine), lanzó la aplicación “Elecciones Legislativas 2025”, por la cual se podrá seguir el recuento provisorio de votos de las elecciones legislativas de este domingo.

A su vez, también se encuentra disponible en la aplicación el paso a paso para votar con Boleta Única Papel (BUP).

Los ciudadanos podrán consultar su lugar de votación en el padrón electoral, así como encontrar información sobre distintos aspectos de la jornada.

En tanto, a partir del domingo a las 21, estarán disponibles los resultados del recuento provisorio, por provincia y por categorías electorales. Además, será posible acceder a los resultados por mesa y consultar los telegramas que se contabilizarán durante la noche de la elección.

La aplicación “Elecciones Legislativas 2025” ya puede descargarse desde las tiendas oficiales de Android (Google Play) y iOS (App Store).

Para instalarla en el sistema operativo Android, ingresar en este link.

Para instalarla en el sistema operativo iOS, ingresar en este link.

