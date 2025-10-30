DOMINGO DE JAZZ. CICLO DE LOS MEJORES MUSICOS DE JAZZ DE MdP

Este próximo domingo 2, a las 19 hs se presentan en BAJO TIERRA, TORRES DE MANANTIALES

Félix Barone y Celeste Rossi: ellos interpretan Jazz Standards en formato dúo de piano y voz. Recrean canciones interpretadas por las mujeres más icónicas de la escena jazzística tradicional.

¡Jazz en estado puro! Una voz que acaricia y un piano que seduce.

CRB TRÍO:

René Rossano, Guitarrista con formación y recorrido profesional, que combina jazz y lo regional latino.

Sole Curien, Baterista y productora-organizadora de festivales y eventos musicales de la Ciudad de Mar del Plata.

Marcos Basso, Músico profesional, valioso en la escena Argentina, su labor incluye la composición y dirección de distintos proyectos individuales y la exploración de diferentes géneros.

DOMINGO 2/11 a las 19:00 hs.

Bajo Tierra – Pellegrini 2575 – TORRES DE MANANTIALES

ENTRADAS POR PASSLINE O EN BOLETERÍA DE TORRES DE MANANTIALES (ALBERTI 453)

Más información en Instagram @bajotierra.mdp

