Don Osvaldo regresa a la ciudad de Mar del Plata , la banda comandada por Pato Fontanet dice presente nuevamente en el verano, la cita será el sábado 31 de enero, 21hs en el Polideportivo Islas Malvinas.

Entradas a la venta por sistema EdenEntradas

Puntos de venta físicos:

Capital Federal: Rivadavia Rock: Rivadavia 8705

Casa Fama: Eva Perón 5438

Disqueria RGS: Av. Corrientes 5233

Ossiris: Av. Gaspar Campos 5204 (José C. Paz)

Córdoba: Disquerías Edén: Obispo Trejo 15 (esquina Deán Funes) – Lunes a Viernes de 9:00 a 18:30 Hs. Sábados de 9:00 a 13:00 Hs.

Mar del Plata: Rip Curl: San Lorenzo 1281. Lunes a sábado de 10:00 a 17:00 Hs

Comprando tus entradas con tarjetas del Banco Provincia tenes 4 cuotas sin interes

Don Osvaldo se encuentra realizando una gran gira que tiene como objetivo la presentación de su más reciente material en formato DVD, titulado Zona Liberada, donde se muestran grandes momentos de la carrera de la banda en diferentes escenarios de nuestro país.

Entre sus presentaciones en este año se destacan los 4 estadios en el Club Atlético All Boys de la Ciudad de Buenos Aires; 2 en el mes de marzo y otras 2 en septiembre, ante un total de 80.000 espectadores, además de presentarse por primera vez en las ciudades de Catamarca, Formosa y Ushuaia; mientras que en el exterior realizaron su visita anual a Uruguay, su tercer paso por España y su regreso a Paraguay.

Don Osvaldo es la continuación de la historia artística de Patricio Santos Fontanet, líder de Callejeros hasta 2010, momento en el cual el proyecto reencarnó en Casi Justicia Social, para terminar de consolidarse como Don Osvaldo, desde septiembre de 2014.

Cuenta con tres discos de estudio: 2015 – Casi Justicia Social / 2019 – Casi Justicia Social II / 2022 – Flor de Ceibo, también editado en formato Vinilo.

Don Osvaldo son:

Álvaro Puentes: Guitarras y coros

Christian Torrejón: Bajo

Gabriel Geréz: Piano y teclados

Juan Falcone: Percusión

Leopoldo Janin: Saxos

Luis Lamas: Batería y percusión

Patricio Santos Fontanet: Voz y coros

ROCANMUSIC Con más de 160 shows anuales promedio y 13 años de trayectoria en entretenimiento en vivo y una amplia experiencia en la organización integral de espectáculos masivos y eventos multidisciplinarios, RDP / Rocanmusic S.R.L. se encuentra abocado a la producción integral en todas sus áreas y a la coordinación en todas sus unidades de negocio: Producción Artística, comercial y técnica; venta y promoción, operación en venues, habilitaciones, venta y desarrollo artístico.

