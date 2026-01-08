Donald Trump aseguró que la intervención en Venezuela puede durar años

El mandatario norteamericano dio detalles de su plan para gestionar el país latinoamericano. Además, aseguró que se está llevando «muy bien» con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El presidente estadounidense Donald Trump aseguró que la intervención en Venezuela puede extenderse durante varios años, al ser consultado en una entrevista publicada por The New York Times: «Solo el tiempo dirá».

En detalle, el entrevistador le consultó al republicano si la supervisión norteamericana se extendería, seis meses, un año o más, a lo que respondió: «Yo diría que mucho más tiempo».

Donald Trump dio detalles de la intervención sobre Venezuela

«La reconstruiremos de una forma muy rentable», aseguró. Más allá del tiempo, el republicano también reveló como continuará la misión estadounidense en Venezuela y la producción del petróleo: «Vamos a usar petróleo y vamos a sacar petróleo. Estamos ‍bajando los precios del petróleo, y vamos a estar dando dinero a Venezuela, que necesita desesperadamente«.

«Estamos ‍bajando los precios del petróleo», aseguró Trump. AFP

Además, el mandatario también volvió a dejar un guiño para la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y aseguró que se está «llevando muy bien» con su gobierno. «Nos están dando todo lo que consideramos necesario», sentenció.

El plan para extraer el petróleo de Venezuela

A días de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, Trump dio a conocer un entendimiento preliminar con el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez que pone el foco en los recursos energéticos del país. El esquema no contempla inversiones directas de compañías estadounidenses en la producción petrolera venezolana, sino un sistema de intermediación comercial bajo control de Washington. Hasta el momento, no hubo confirmación oficial desde Caracas sobre los términos del acuerdo.

El propio Trump anunció la iniciativa a través de su cuenta en Truth Social, donde aseguró: «Me complace anunciar que las Autoridades Provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a los Estados Unidos».

El presidente estadounidense precisó además que «este petróleo se venderá a su precio de mercado y yo, como presidente de los Estados Unidos, controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos». En esa línea, informó que ya dio instrucciones para poner en marcha el mecanismo logístico: «He solicitado al secretario de Energía, Chris Wright, que ejecute este plan de inmediato. Se transportará en buques de almacenamiento directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos».

Además, el mandatario sostuvo que Venezuela solo podrá comprar productos de Estados Unidos con la plata del petróleo: “Venezuela se compromete a comprar solo productos hechos en Estados Unidos con el dinero que reciba de nuestro nuevo acuerdo petrolero”.

Sin embargo, el relato oficial de la Casa Blanca encontró matices en el mercado. De acuerdo con Reuters, hasta la mañana del martes las tres mayores petroleras estadounidenses —Exxon Mobil (XOM.N), ConocoPhillips (COP.N) y Chevron (CVX.N)— no habían mantenido contactos con la administración estadounidense vinculados al derrocamiento de Nicolás Maduro. Esa información contrastó con lo dicho por Trump durante el fin de semana, cuando afirmó haber dialogado con “todas” las compañías petroleras del país, antes y después de la caída del exmandatario venezolano.

Desde Caracas, Delcy Rodríguez respondió con un mensaje enfático sobre la conducción política del país. “El gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie, no hay agente externo que gobierna Venezuela”, afirmó. Y añadió: «Venezuela ha demostrado al mundo de lo que estamos hechos, que hemos crecido en fortaleza y espiritualmente para afrontar los desafíos, las agresiones y las amenazas. En lo personal, quienes me amenacen, mi destino no lo decide sino Dios. Esa es mi respuesta».

Fuente: Ámbito

Comentarios

comentarios