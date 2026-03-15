Drogas, alcohol y medicamentos: la guardia del Higa registró más de 600 intoxicaciones en 2025

Las mismas se dividen entre intoxicaciones por distintas sustancias. 195 personas ingresaron a la guardia con intoxicaciones intencionales y autoinfligidas, lo que corresponde según el informe a intentos de autolesión

Las intoxicaciones por distintas sustancias representó el tercer motivo frecuente de atención en la guardia del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) “Dr. Oscar E. Alende”: durante 2025 se registraron 601 ingresos por esta causa, de acuerdo con el informe de ingresos por lesiones externas elaborado por la Unidad de Epidemiología Hospitalaria.

El tipo de intoxicación más frecuente estuvo vinculado al consumo de drogas, que representó el 43% de los casos (258 pacientes). En segundo lugar aparecen las intoxicaciones medicamentosas, con 157 casos (26,1%), seguidas por las intoxicaciones alcohólicas, que concentraron 121 ingresos (20,1%).

Las lesiones descriptas como «intencionalidad no determinada» representan el tercer orden de frecuencia de ingresos en la guardia y en la mayoría de los casos corresponden a lesiones por intoxicaciones. Las lesiones intencionales autoinfligidas (195 casos en 2025) corresponden a intentos de suicidio o autolesiones.

El informe también señala diferencias según el sexo. Las intoxicaciones por alcohol y drogas se registraron principalmente en varones, mientras que las intoxicaciones por medicamentos fueron más frecuentes en mujeres, que representaron el 66,2% de estos casos.

En relación con la edad, el análisis muestra que las intoxicaciones suelen afectar a personas jóvenes. En particular, en las intoxicaciones alcohólicas se observa una marcada diferencia entre varones y mujeres: en estas últimas la mediana de edad es de 22,5 años, mientras que en los varones asciende a 38 años.

Fuente: Mi8

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