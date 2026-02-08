Eclipse lunar total: la Luna de Sangre de marzo de 2026 promete 82 minutos

Podrá observarse desde todas las regiones del país, con mayor claridad en zonas rurales y áreas con baja contaminación lumínica

El 3 de marzo de 2026, Argentina será testigo de un eclipse lunar total, conocido como «Luna de Sangre», que teñirá el satélite de rojo durante 82 minutos, uno de los fenómenos astronómicos más prolongados de la década. El evento, que ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre esta última, será visible en todo el territorio nacional.

El fenómeno podrá observarse desde todas las regiones del país, con mayor claridad en zonas rurales y áreas con baja contaminación lumínica, como Córdoba, San Juan o la Patagonia. Según especialistas, la duración de la fase de totalidad —entre 08:04 y 09:00 (hora argentina)— lo convierte en un espectáculo excepcional, superando en tiempo a otros eclipses recientes.

Ciudades como Buenos Aires y Mendoza también ofrecerán condiciones favorables, siempre que el clima acompañe. La Luna adquirirá un tono rojizo intenso, producto de la refracción de la luz solar en la atmósfera terrestre, que filtra los colores azules y deja pasar los rojos. Este efecto, similar al de un atardecer global, no requiere equipo especial para su observación, aunque el uso de binoculares o telescopios permitirá apreciar detalles adicionales.

El eclipse comenzará su fase penumbral a las 05:44, alcanzará su punto máximo a las 08:34 y finalizará a las 11:22. Durante la totalidad, la Luna cruzará completamente la umbra (la parte más oscura de la sombra terrestre), generando un espectáculo visible a simple vista. Expertos recomiendan ubicarse en lugares elevados y despejados para evitar obstrucciones, como cerros en Tucumán o playas patagónicas. Además, sugieren verificar el pronóstico meteorológico con anticipación y llevar ropa abrigada, dado que el evento ocurrirá en horas de la madrugada.

A diferencia de los eclipses solares, la Luna de Sangre no representa riesgo para la vista, por lo que puede disfrutarse sin protección. Para quienes deseen registrar el momento, se aconseja utilizar trípodes y ajustes de exposición larga en cámaras, junto con aplicaciones como Stellarium para un mejor seguimiento.

El fenómeno también tiene un valor cultural e histórico: civilizaciones antiguas, desde los mayas hasta los pueblos originarios de Argentina, asociaban estos eventos con mitos y profecías, mientras que hoy permiten estudiar la composición de la atmósfera terrestre.

Con una duración total de más de 5 horas (incluyendo fases penumbrales y parciales), este eclipse se presenta como una oportunidad única para aficionados y científicos. No se repetirá un espectáculo similar hasta dentro de varios años, lo que lo convierte en una cita imperdible para conectar con el universo. Autoridades y grupos de astronomía ya preparan actividades grupales en observatorios y parques nacionales, invitando al público a ser parte de este regalo del cosmos.

