EDEA FINALIZÓ UN NUEVO PROGRAMA OFICIOS EN EL PENAL DE BATÁN

EDEA, la Empresa Distribuidora de Energía Atlántica, brindó un curso básico de electricidad
domiciliaria en la Unidad Penal N°15 de Batán, en el marco de su Programa de Oficios. La
iniciativa, desarrollada junto a la Fundación Cambio de Paso, contó con la participación de 20
internos, quienes adquirieron herramientas teóricas y prácticas para realizar instalaciones
eléctricas.
El curso se extendió a lo largo de seis clases teóricas y dos prácticas, y finalizó con una actividad
integradora en la que los participantes pusieron en valor la instalación eléctrica de uno de los
pabellones.
“Este Programa de Oficios fue muy especial para nosotros, porque es la primera vez que lo
llevamos adelante en un penal. Aspiramos a que despierte en los participantes el interés por
seguir capacitándose y, al recuperar su libertad, encuentren más y mejores oportunidades en el
mercado laboral”, señaló Florencia Fiore, Jefa de Relaciones Institucionales de EDEA.
“Agradecemos profundamente a la Fundación Cambio de Paso y a las autoridades del penal por
abrirnos las puertas y acompañarnos en este camino”, cerró.
Esta experiencia refuerza el compromiso de EDEA con la inclusión social, la capacitación laboral
y el trabajo articulado con organizaciones civiles, contribuyendo al crecimiento personal de los
participantes y al desarrollo de las comunidades.