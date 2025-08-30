EDEA FINALIZÓ UN NUEVO PROGRAMA OFICIOS EN EL PENAL DE BATÁN

EDEA, la Empresa Distribuidora de Energía Atlántica, brindó un curso básico de electricidad

domiciliaria en la Unidad Penal N°15 de Batán, en el marco de su Programa de Oficios. La

iniciativa, desarrollada junto a la Fundación Cambio de Paso, contó con la participación de 20

internos, quienes adquirieron herramientas teóricas y prácticas para realizar instalaciones

eléctricas.



El curso se extendió a lo largo de seis clases teóricas y dos prácticas, y finalizó con una actividad

integradora en la que los participantes pusieron en valor la instalación eléctrica de uno de los

pabellones.



“Este Programa de Oficios fue muy especial para nosotros, porque es la primera vez que lo

llevamos adelante en un penal. Aspiramos a que despierte en los participantes el interés por

seguir capacitándose y, al recuperar su libertad, encuentren más y mejores oportunidades en el

mercado laboral”, señaló Florencia Fiore, Jefa de Relaciones Institucionales de EDEA.



“Agradecemos profundamente a la Fundación Cambio de Paso y a las autoridades del penal por

abrirnos las puertas y acompañarnos en este camino”, cerró.

Esta experiencia refuerza el compromiso de EDEA con la inclusión social, la capacitación laboral

y el trabajo articulado con organizaciones civiles, contribuyendo al crecimiento personal de los

participantes y al desarrollo de las comunidades.

