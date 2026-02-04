EDEA informó las tareas de mantenimiento y mejoras para este miércoles

La empresa de energía eléctrica EDEA detalló los trabajos programados del 4 de febrero

La empresa de energía eléctrica EDEA detalló los cortes de energía programados para este miércoles 4 de febrero en la ciudad de Mar del Plata y en Sierra de los Padres.

Las tareas de mantenimiento y mejoras se realizarán desde Boulevard Félix U. Camet hasta Urquia y desde Kraglievich hasta Scaglia en el horario de 08:15 hs a 10:15 hs.

En Zona Rural Estancia El Repecho horario de 09:00 hs a 13:00 hsEn el COTO S.A. de Autopista J. Newbery (cuenta 73-9010333) en el horario de 11:00 hs a 13:00 hs.

También en Bosque Alegre desde J.B. Justo hasta Los Cedros y desde Reforma Universitaria hasta Los Sauces, desde J.B. Justo hasta Matheu y desde Uruguay hasta México en el horario de 07:45 hs a 08:45 hs.

y en Ruta 2 desde km 380 al 384 horario de 08:00 hs a 13:00 hs.

Además en Sierra de los Padres, de Av. Argentina hasta Brigida y desde Adolfo hasta Aldo y desde Brigida hasta Olga y desde Adolfo hasta Nestor en el horario de 08:00 hs a 13:00 hs.

“Los trabajos pueden implicar la interrupción del servicio para que el personal trabaje en condiciones seguras y serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas”, aclararon en el sitio web.

“Los usuarios alcanzados por estas obras de mejora en la red son notificados de la misma antes, durante y después de su realización, mediante un correo electrónico y la App de la empresa”, dijeron, además.

Para recibir estos avisos solo es necesario registrarse en el Oficina Virtual a través de https://www.edeaweb.com.ar/ o descargar la App de Edea desde el Store del celular. A través de la Oficina Virtual los usuarios pueden administrar todas las gestiones sobre su servicio eléctrico más rápido y fácil.

Fuente: Ahora Mar del Plata

