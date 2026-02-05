EDEA REPOTENCIÓ LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA MAR DELPLATA

Modernización de infraestructura eléctrica

La distribuidora invirtió 1,5 millones de dólares en una obra clave para fortalecer el suministro

eléctrico de la ciudad y la región.

La Empresa Distribuidora de Energía Atlántica, EDEA, finalizó la repotenciación de la Estación

Transformadora Mar del Plata, ubicada en la intersección de la Av. Carlos Gardel y la calle San

Salvador. Se trata de una obra estratégica que fortalece el sistema eléctrico de la ciudad y

alrededores.



Los trabajos consistieron en la instalación de un nuevo transformador de 40

megavoltio-amperio (MVA), que cuenta con el doble de potencia que el equipo reemplazado,

contribuyendo a la confiabilidad y robustez de la red de alta tensión. Además, la nueva unidad

está habilitada para funcionar en paralelo con otro transformador de la Estación,

incrementando de esta manera la capacidad de maniobra y la potencia disponible.

Para su puesta en marcha se requirió un importante despliegue de infraestructura, que incluyó

modificaciones civiles para el montaje de los equipos y el tendido de cables subterráneos hasta

la sala de celdas.



Con la concreción de este proyecto, cuya inversión ascendió a 1,5 millones de dólares, EDEA

logra una mejora directa en la calidad y continuidad del suministro, permitiendo acompañar

con mayor disponibilidad de energía el crecimiento de la demanda local.

Comentarios

comentarios