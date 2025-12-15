Mirador Virtual Mobile

El 24 y 31 de diciembre se decretó asueto para los empleados públicos

Se oficializó esta madrugada mediante un decreto del Boletín Oficial.

El Gobierno le otorgó el asueto al personal de la administración pública para facilitar las reuniones familiares y potenciar el turismo para el 24 y 31 de diciembre.

En las vísperas de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, el Decreto 883/2025 expresa: “tales fechas poseen un arraigado significado cultural, social y familiar para la población argentina y para quienes habitan en el territorio de la República Argentina, constituyendo tradicionalmente motivo de reunión, celebración y acercamiento entre familiares y seres queridos. Resulta oportuno facilitar la organización, descanso y disfrute de las festividades, permitiendo que las personas puedan disponer de un tiempo razonable para concretar los preparativos, desplazamientos y actividades vinculadas a dichas conmemoraciones ”.

Además, se destaca que esta medida tendrá un impacto positivo en el turismo ya que favorecerá los traslados internos y el aprovechamiento de los días no laborables para actividades recreativas.

El artículo 1° expresa que los asuetos serán para el personal administrativo público. El 2° artículo instruye a los distintos organismos a implementar las medidas necesarias para asegurar la continuidad de los servicios esenciales. El  especifica que la medida no alcanza a las instituciones bancarias ni a las entidades financieras.

En el ámbito privado cada empleador decidirá si darles o no asueto a sus trabajadores. En caso de que no, los empleados no percibirán un pago adicional ya que el 24 y el 31 de diciembre son días laborables.

Fuente: Ámbito

