EL ALBA organiza una jornada intensiva sobre lenguaje y comunicación equina

La Asociación Civil de Actividades con Caballos El Alba llevará adelante una jornada intensiva titulada «El arte de entender y conectar con los caballos», orientada a profundizar en las herramientas de comunicación respetuosa y vínculo consciente con los equinos.

La capacitación estará a cargo de Sofía Intelisano y se desarrollará el domingo 23 de noviembre, de 10 a 17 horas, en el predio de El Alba de Laguna de los Padres (Ruta 226 km 12,5). Se trata de una propuesta abierta a jinetes, amazonas, cuidadores, profesionales del bienestar animal y todas aquellas personas interesadas en mejorar su relación con los caballos desde un enfoque sensible y respetuoso.

Uno de los aspectos distintivos de la jornada es la posibilidad de participar con caballo propio, favoreciendo un aprendizaje personalizado y centrado en el vínculo real entre cada binomio.

Para más información e inscripciones, la organización puso a disposición el siguiente contacto: 223 689 6054. El Alba es el principal centro de equinoterapia de la ciudad y la región y donde funciona también una escuela de equitación.

