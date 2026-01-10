El Auditorium abre la temporada con la inauguración de muestras de artes visuales

Se trata de “Filete es patrimonio: la exposición ante la censura se multiplica”, «Nepal: Tierra y espíritu». Alejandro Vergez, «Naturaleza en contemplación» Silvana Asmussen y «Entre el vaivén y la ausencia» Andrea Segón

Las exposiciones serán inauguradas en los diferentes espacios de artes visuales del Teatro Auditorium, Centro Provincial de las Artes, como parte de la programación del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires para la temporada 2026. Las mismas podrán visitarse con entrada libre y gratuita.

Foyer Alto: “Filete es patrimonio: la exposición ante la censura se multiplica”

En el marco de la apertura de la Temporada 2026 del Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium, el jueves 8 de enero a las 20 hs, se llevará adelante la inauguración de la muestra “Filete es patrimonio: la exposición ante la censura se multiplica”. La misma, pone en valor el fileteado porteño como patrimonio cultural vivo, a diez años de su reconocimiento por la UNESCO, y destaca los saberes y modos de transmisión de una práctica profundamente arraigada en la cultura popular. En el marco del XIV Encuentro Anual de Fileteadores, la exposición reafirma su vigencia como herramienta de expresión cultural y de salvaguardia patrimonial frente a los desafíos del presente.

Paseo de la imagen I: «Nepal: Tierra y espíritu». Alejandro Vergez

La muestra se compone de fotografías callejeras y documentales, que cuenta con el objetivo principal de mostrar la relación con el arte. Alejandro Vergez es fotógrafo nacido en Mar del Plata. Ha participado de varias muestras colectivas y generando de manera continúa exposiciones propias. Actualmente integra el equipo editorial FEMM (Fotógrafos del mundo), una publicación de divulgación fotográfica a nivelinternacional

Paseo de la Imagen II: «Naturaleza en contemplación» Silvana Asmussen.

En esta muestra, la artista presenta una serie de paisajes naturales realizados en óleo, donde la luz y el territorio se convierten en protagonistas. A través de escenas de sierras, glaciares, bosques y mar su obra invita a una contemplación pausada del paisaje como espacio de memoria y pertenencia. Cada pintura propone un diálogo entre naturaleza y emoción, explorando la relación íntima entre el entorno y la mirada sensible del espectador.

Las muestras se podrán visitar de martes a domingos de 18 a 23 hs con entrada gratis.

Puerto. «Entre el vaivén y la ausencia» Andrea Segón

La exhibición que será inaugurada el domingo 11 de enero a las 19hs, es una muestra donde la artista Andrea Segón ofrece obras realizadas en técnica mixta: mosaico y acrílico, completando con fotografías tomadas a bordo de barcos pesqueros por los mismos tripulantes.

Cada obra realizada para esta serie habla de sentimientos encontrados, es la muestra de un mundo ajeno y cercano al vivir cotidiano de la ciudad. La exhibición busca entender un poco acerca de los hombres y su trabajo. Su relación con el mar, el poder para volver a internarse en su inmensidad. Narra la necesidad imperiosa de sentir el vaivén de las olas bajo sus pies.

La muestra se podrá visitar de martes a domingos de 19.30 a 22.30 hs con entrada gratis

