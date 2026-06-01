El boleto de colectivo sube a $1.922 desde este lunes en Mar del Plata: cuáles son todas las tarifas

El Municipio confirmó que desde este lunes empezará a regir el nuevo cuadro tarifario del transporte público. La tarifa plana pasará a costar $1.922 y también se actualizarán los valores de las líneas suburbanas y urbanas mixtas.

Desde este lunes 1º de junio comenzará a regir en Mar del Plata el nuevo aumento del boleto de colectivo, luego de que la Municipalidad de General Pueyrredon oficializara el cuadro tarifario actualizado para el transporte público de pasajeros.

Con la entrada en vigencia del Decreto Nº 1002/26, la tarifa plana pasará a costar $1.922, es decir $372 más que el valor anterior de $1.550.

La actualización fue definida por el Poder Ejecutivo comunal tras el estudio técnico realizado por el área de Transporte, que fijó una tarifa de $1.922,56. El nuevo valor quedó por debajo del pedido que había realizado la Cámara Marplatense de Empresas de Transporte Automotor de Pasajeros (Cametap), que reclamaba llevar el boleto a $2.569,48.

Por qué aumenta el boleto

En los fundamentos del decreto, el Gobierno municipal sostuvo que el sistema atraviesa una situación de “desequilibrio financiero”, influida por la caída en la cantidad de pasajeros transportados y el aumento de los costos operativos.

Además, se indicó que los subsidios nacionales y provinciales cubren solo una parte del costo total del sistema, en un contexto en el que también impactaron los incrementos en salarios y combustibles.

Las nuevas tarifas, línea por línea

Además de la tarifa plana, el decreto municipal también actualizó los valores para las líneas suburbanas y urbanas mixtas de General Pueyrredon.

Línea 717: Sierra de los Padres y Colinas Verdes

Ex Terminal a Km 13 de Ruta 226: $2.509,40

$2.509,40 Ex Terminal a Country Club Sierra: $2.748,29

$2.748,29 Ex Terminal a Barrio San Carlos: $3.049,89

$3.049,89 Ex Terminal a Colinas Verdes: $3.049,89

Líneas 715 y 720

En los tramos urbanos, como Batán, La Polola e INAREPS, el boleto será de $1.922.

Ex Terminal a Batán: $2.509,40

$2.509,40 Ex Terminal a Estación Chapadmalal: $2.748,29

$2.748,29 Ex Terminal a La Polola: $3.049,89

Línea 511 ramal Colonia Chapadmalal

Los tramos urbanos hasta Playa La Serena y Colonia Chapadmalal mantendrán el valor de $1.922.

Hasta Hotel Nº 5 de Chapadmalal: $2.509,40

$2.509,40 Hasta San Eduardo del Mar: $2.748,29

$2.748,29 Hasta el fin del partido en San Eduardo del Mar: $3.049,89

Ramales Acantilados y Acantilados por Serena

En ambos casos, el boleto urbano continuará en $1.922 para los tramos dentro del área urbana.

Hasta Acantilados Golf Club: $2.062,71

$2.062,71 Hasta calle 515: $2.062,71

Líneas 542 y 543

Los servicios hacia el barrio 2 de Abril mantendrán el boleto urbano en $1.922.

Hasta Estación Camet: $2.062,71

$2.062,71 Hasta el fin de recorrido: $2.509,40

Línea 525 ramal Valle Hermoso

El boleto urbano para los viajes entre Parque Hermoso, Valle Hermoso y distintos puntos del área urbana quedó fijado en $1.922.

Qué beneficios siguen vigentes

El nuevo esquema mantiene los pases gratuitos para alumnos de escuelas públicas, estudiantes de establecimientos gratuitos ubicados entre las rutas 88 y 226, docentes, auxiliares y personas con discapacidad.

De esta manera, desde este lunes el transporte público en Mar del Plata arrancará junio con un nuevo aumento, tanto en el boleto urbano como en los distintos servicios mixtos y suburbanos del distrito.

Fuente: Mi8

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