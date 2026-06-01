Selección Argentina: las lesiones que preocupan a Scaloni y los posibles reemplazos de emergencia

Mientras Scaloni espera por la evolución de varios lesionados, ya tiene definidos los nombres que podrían sumarse de urgencia si alguna recuperación no llega a tiempo.

A pocos días del inicio de una nueva concentración de la Selección Argentina, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni sigue de cerca la evolución física de varios futbolistas que arrastran molestias o lesiones sufridas durante el tramo final de la temporada europea y sudamericana.

Si bien la mayoría de los jugadores llegaría en condiciones para sumarse al plantel, existen algunos casos que generan especial atención y podrían obligar al entrenador a recurrir a alternativas que ya tiene bajo análisis, según le indicaron fuentes cercanas al seleccionado nacional a la Agencia Noticias Argentinas.

Dibu Martínez, con una fractura pero sin riesgo

Uno de los casos que más llamó la atención fue el de Emiliano Martínez. El arquero sufrió una pequeña fractura en el dedo anular, aunque desde el entorno de la selección aseguran que no tendrá inconvenientes para estar disponible y formar parte de la convocatoria.

Los laterales derechos, bajo observación

La principal preocupación aparece en el sector derecho de la defensa. Nahuel Molina atraviesa la etapa final de recuperación de un desgarro muscular grado 1 en el isquiotibial izquierdo. Si bien llegaría a la convocatoria, lo haría con escaso ritmo de competencia.

Más complejo es el panorama de Gonzalo Montiel. El lateral de River Plate se recupera de un desgarro en el cuádriceps izquierdo sufrido a mediados de mayo y su presencia dependerá de cómo responda en los próximos entrenamientos.

Cuti Romero llegaría en condiciones

Otro de los futbolistas que viene recuperándose de problemas físicos es Cristian Romero. El zaguero central arrastró una lesión durante las últimas semanas, aunque los informes médicos son optimistas y todo indica que podrá sumarse normalmente al equipo.

Paredes, el caso más complicado

La situación más delicada dentro del plantel parece ser la de Leandro Paredes. El volante sufrió un desgarro y su presencia en el debut aparece seriamente comprometida.

Nicolás González también genera dudas

Otro de los nombres que preocupa es el de Nicolás González, quien continúa rehabilitándose de un desgarro en el muslo izquierdo sufrido a fines de abril y debería llegar bien.

De todos modos, aunque su evolución es positiva, todavía no existe plena certeza sobre su estado físico y su respuesta durante los entrenamientos será determinante para conocer si podrá estar disponible desde el inicio.

Messi, Julián Álvarez y Almada llegan sin sobresaltos

Entre las buenas noticias para la selección se encuentran las recuperaciones de Lionel Messi, Julián Álvarez, Thiago Almada y Nicolás Paz, quienes arrastraban molestias menores pero evolucionan favorablemente y no tendrían inconvenientes para sumarse al grupo.

Scaloni ya analiza un plan alternativo

Más allá de que la expectativa es contar con la base del plantel campeón del mundo, Scaloni y su cuerpo técnico trabajan con una lista de posibles reemplazantes para reaccionar rápidamente ante cualquier contratiempo físico.

Giay, Capaldo, Domínguez, Soulé, Perrone y Buendía se mencionan como alternativas. Con varios jugadores transitando la recta final de sus recuperaciones, la enfermería se convirtió en una de las principales preocupaciones de la selección argentina en la antesala de una nueva competencia internacional.

El objetivo del cuerpo técnico es claro: llegar con el plantel lo más completo posible y evitar riesgos innecesarios en futbolistas que podrían ser determinantes durante el torneo.

Fuente: Ahora Mar del Plata

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