El boom de los suplementos nutricionales: cómo usarlos de forma segura y cuándo son necesarios

La nutricionista marplatense Guillermina Riba (MP 284) analizó el crecimiento del consumo de suplementos como el magnesio, la proteína o el colágeno, explicó cuándo son realmente necesarios y alertó sobre los riesgos de la automedicación.

En los últimos años, el mercado de los suplementos nutricionales creció de forma exponencial. Vitaminas, minerales, proteínas en polvo y fórmulas combinadas se volvieron moneda corriente en góndolas y redes sociales. Detrás de esa tendencia, la médica nutricionista Guillermina Riba (MP 284) advirtió que su uso debe estar siempre respaldado por una evaluación profesional para evitar complicaciones.

¿Cuándo es necesario suplementar?

Riba explicó que la suplementación no puede basarse en modas ni en recomendaciones generales: “Para suplementar había que documentar una deficiencia nutricional”, remarcó. En muchos casos, esto se confirmaba mediante análisis clínicos, como ocurre con la vitamina D, vitamina B12, hierro o magnesio.

También señaló que era posible presumir un déficit a partir de una ingesta alimentaria insuficiente, especialmente en personas con dietas restrictivas o con dificultades para cubrir ciertos nutrientes. Esto es posible, por ejemplo, en personas vegetarianas o veganas.

Además, mencionó que existen etapas de la vida con requerimientos aumentados, como el embarazo, el puerperio o la adultez mayor, en las que la suplementación puede ser necesaria y muy beneficiosa.

Según la especialista, en otros grupos específicos como los deportistas también pueden requerirse ajustes nutricionales justiciados: “Dependiendo del tipo de deporte, muchas veces necesitaban suplementos específicos para optimizar rendimiento y recuperación”, explicó Riba.

Otro caso frecuente es el de los pacientes que atravesaron una cirugía bariátrica, quienes requieren suplementación de por vida debido a cambios en la absorción de nutrientes. En todos los casos, la profesional médica insistió: la indicación debía ser personalizada y supervisada por profesionales de la salud.

Magnesio: ¿moda o necesidad?

De un tiempo a esta parte, el magnesio se convirtió en uno de los suplementos más populares. Riba reconoció que “no solo creció por marketing, sino porque realmente cumple muchas funciones en el organismo” que ahora fueron popularizadas.

Entre sus beneficios destacó:

Mejoras del sueño y la relajación muscular

Reducción de calambres

Disminución del estrés

Regulación del tránsito intestinal

Participación en la función energética y cognitiva

Si bien lo describió como «inocuo» en la mayoría de los casos, advirtió que el exceso puede causar diarrea, malestar intestinal o incluso interferir con medicamentos, por lo que su administración debe estar asesorada por médicos o nutricionistas.

Proteínas, colágeno y omega 3: tres suplementos en auge

Suplementos proteicos

La nutricionista señaló que tanto en deportistas como en adultos mayores o mujeres en menopausia , el aporte proteico adecuado es fundamental para preservar la masa muscular: “Muchas veces la alimentación no alcanza, y ahí las proteínas en polvo cumplen un rol importante”, explicó.

La nutricionista señaló que tanto en deportistas como en o , el aporte proteico adecuado es fundamental para preservar la masa muscular: “Muchas veces la alimentación no alcanza, y ahí las proteínas en polvo cumplen un rol importante”, explicó. Colágeno

Se volvió particularmente popular tras su difusión a través de publicidades en redes sociales, por lo que es importante prestar atención al proveedor, los componentes y la confiabilidad de la marca a adquirir para evitar productos adulterados o que no cumplan con la función promocionada.

Sobre este producto, la especialista confirmó que existe evidencia . Inicialmente se lo asociaba a beneficios en la piel y las articulaciones, aunque sus bondades se fueron ampliando y ahora se comercializa combinado con cúrcuma u otros ingredientes funcionales para potenciarlo. Se volvió particularmente popular tras su por lo que es importante prestar atención al proveedor, los componentes y la confiabilidad de la marca a adquirir para evitar productos adulterados o que no cumplan con la función promocionada. Omega 3

En este caso, se trata de ácidos grasos esenciales que el cuerpo no produce y que resultan difíciles de cubrir mediante la alimentación, ya que provienen principalmente de pescados grasos, poco presentes en la alimentación diaria. Su suplementación es especialmente útil en situaciones inflamatorias, cardiovasculares o en personas con colesterol elevado, confirmó Riba.

La importancia de consultar a profesionales

Antes de incorporar cualquier suplemento, la médica nutricionista fue contundente: “Siempre hay que consultar con un profesional. Leer etiquetas, informarse y verificar que tengan respaldo científico”.

Aunque muchos productos son de venta libre, advirtió que pueden interferir con medicamentos o generar complicaciones en personas con condiciones de salud específicas.

“Los suplementos pueden ser herramientas valiosas, pero solo cuando se usan con criterio y acompañamiento profesional”, concluyó.

