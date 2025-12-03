El calor vuelve a atacar: cómo estará el clima este miércoles 3 de diciembre en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con una temperatura máxima de 28 grados y cielo totalmente despejado.

Para este miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima una jornada digna de verano, a puro calor y con temperaturas que alcanzarán los 28 grados.

En la mañana, dirán presente 21 grados, con cielo despejado y vientos leves de entre 7 y 12 kilómetros por hora desde el noroeste.

Durante la tarde, el termómetro alcanzará su pico máximo de 28 grados, mientras que la intensidad de los vientos aumentará a entre 13 y 22 km/h desde el oeste.

Asimismo, para la noche, volverán a bajar un par de grados hasta los 20.

Fuente: Mi8

