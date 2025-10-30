El Campeonato Latinoamericano de KayakSurf y Waveski se realizará en Mar del Plata

El próximo lunes 03 de noviembre en Plaza España a partir de las 17 hs. se realizara la Ceremonia de apertura del Campeonato Latinoamericano de Waveski y Kayaksurf a realizarse en Mar del Plata.

El mismo, declarado de Interés Municipal, Deportivo, Turístico y Cultural por la municipalidad de Mar del Plata y formando parte del calendario de festividades por los 150 años de su fundación.

Tenemos el honor de contar con la presencia de autoridades municipales, personalidades destacadas, deportistas y público en general.

Acompañados con la presencia de La Guardia del Mar, La Orquesta Naval y shows de Folklore.

La ceremonia dará comienzo a las 17,00 hs. con el desfile de las delegaciones, por el Paseo de la Plaza España.

Estamos orgullosos de recibir deportistas de Brasil, Chile, Perú, Uruguay, Australia (como país invitado) y los representantes de nuestro país de las ciudades de La Plata, CABA, Pinamar, Villa Gesell y por supuesto de Mar del Plata completando un total de 60 competidores.

La presentación formal del certamen deportivo tendrá lugar esa misma jornada a partir de las 19 Hs. en Ogham Puerto Cardiel, donde estarán presentes autoridades municipales, personalidades destacadas de las delegaciones participantes, representantes de las empresas que nos ayudaron con la organización y demás.

Además, contaremos con una charla del staff de jueces internacionales y nacionales que nos acompañan en este gran evento y palabras del staff

Cabe destacar el trabajo realizado con el apoyo de la Municipalidad de Gral. Pueyrredón, EMDER y EMTURyC, para organizar una vez más, después del éxito obtenido en el 17 Campeonato Mundial de Kayak Surf organizado el año pasado en el Balneario de Playa Grande, Biología Club.

Campeonato Mundial en el que Argentina obtuvo tres títulos de campeón Mundial en distintas categorías, segundo puesto por equipos y varios segundo y terceros puestos en otras distintas categorías.

En el último Campeonato Latinoamericano realizado en Uruguay, La Paloma. El equipo argentino obtuvo seis primeros puestos, cinco segundos puestos y cuatro terceros

Comentarios

comentarios