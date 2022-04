El cementerio de la Recoleta cobrará entrada a los grupos de turistas extranjeros y locales

De todas maneras, los contingentes que ya tenían reservas acordadas con las agencias de turismo y guías independientes podrán entrar gratis hasta Semana Santa. Cuánto se deberá pagar para recorrer la necrópolis

Luego de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidiera cobrar la entrada al cementerio de la Recoleta, las autoridades porteñas decidieron un cambio en la implementación de la medida, prevista a partir del próximo lunes 4. Según se estableció días pasados, los contingentes de turistas extranjeros organizados por agencias o guías independientes que quieran conocer el cementerio deberán pagar $ 1.400 por persona. Mientras que los grupos de turistas argentinos pagarán $ 700 por cada visitante. Apenas se conoció la novedad, la iniciativa generó malestar entre los operadores turísticos locales agrupados en la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Buenos Aires (Aviabue).

Ahora, y según lo dispuesto por la Dirección General de Cementerios en las últimas horas, tanto las agencias de turismo como los guías independientes que ya tuvieran contratadas reservas de grupos de turistas para visitar la reconocida necrópolis porteña podrán hacerlo de manera gratuita hasta el próximo 17 de abril. En este sentido, y para poder acceder a este beneficio, solo deberán enviar un mail a turismoencementerios@buenosaires.gob.ar a fin de registrarse.

Considerado un verdadero museo a cielo abierto, ya que posee el mayor conjunto de esculturas de América y de vitrales en el mundo, la visita al cementerio de la Recoleta, junto al barrio de La Boca, incluida la recorrida por la Bombonera, es una de las excursiones más solicitadas de la Ciudad, tanto por los turistas extranjeros como por los del interior del país. En este sentido, son habituales los recorridos organizados por agencias o guías para conocer las bóvedas que guardan los restos de los hombres y mujeres más importantes de la historia argentina. Se estima que el flujo promedio de visitantes diarios es de unas 1.100 personas de lunes a viernes, mientras que los fines de semana y feriados se incrementa a unos 3 mil visitantes.

Según explicaron desde el área de Participación Ciudadana, el cobro de la entrada al cementerio de la Recoleta se basa en la puesta en marcha de un plan de mejoras en la infraestructura de los cementerios porteños. Entre estas obras se destacan la puesta en valor del panteón del cementerio de Flores y diferentes refacciones en la galería de nichos en Chacarita. También se renovará la cartelería orientativa de las necrópolis de la Ciudad. El cobro de entrada a cementerios está previsto en la Ley 4.977, de 2014, que creó el Fondo de Garantía Turística de los Cementerios de la Ciudad.

Según la normativa, quedarán exceptuados del pago de la entrada los visitantes argentinos que ingresen de forma individual, los estudiantes de todos los niveles de los establecimientos educativos dependientes del Gobierno de la Ciudad y de distintas jurisdicciones provinciales que realicen visitas con fines educativos y los jubilados.

“Me parece bien la medida. El cobro de la entrada generará un flujo de dinero en el cementerio emblema de la Ciudad, que será utilizado para obras que hace años que no se hacen en los cementerios de Flores y Chacarita”, aseguró Hernán Vizzari, historiador de costumbres funerarias. “Hay que tener en cuenta que muchas agencias de turismo y guías independientes ganaban plata llevando a los turistas a recorrer el cementerio, cuya entrada es gratuita”, agregó.

En sintonía, Ana María Di Consoli, guía nacional de Turismo con más de 35 años de experiencia en el sector, coincidió con Vizzari. “No me parece mal que se cobre entrada al cementerio. En varias ciudades del mundo hay que pagar para entrar a lugares históricos, incluso cementerios”. Más adelante, Di Consoli señaló que “si los turistas pagaban la excursión a la agencia y el cementerio no ganaba nada, no me parece mal la propuesta”.

Para Cynthia Lenzi, también guía de turismo, la medida no deja de ser polémica. “Si bien es un tema que se venía hablando desde hace un tiempo, me parece que la iniciativa no está acorde a la situación actual que vive el rubo, sobre todo después de que la actividad estuvo parada por dos años por el covid-19”. Por último, cree que el precio para los turistas locales es excesivo. “Un costo de $ 700 para los argentinos es excesivo, más aún cuando la entrada de un museo en la Ciudad es de $ 50”, concluyó.

Ingreso

A partir de mañana, el gobierno porteño cobrará el ingreso al cementerio de la Recoleta. Será para contingentes organizados por agencias de turismo y guías independientes.

Los grupos de extranjeros pagarán $ 1.400 por persona. Mientras que los locales, $ 700 cada uno.

Los grupos con reservas ya acordadas con las agencias podrán ingresar gratis hasta Semana Santa.

Los grupos tendrán una entrada exclusiva.

