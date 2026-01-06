EL CENTRO DE ARTE MDQ es el epicentro cultural de la temporada nacional con 64 espectáculos y más de 200 funciones

Con una cartelera sin precedentes que combina leyendas de la música, teatro de vanguardia y grandes producciones musicales, el Centro de Arte Mar del Plata se posiciona este 2026 como el gran faro del entretenimiento en la Costa Atlántica.



Con un despliegue logístico único, el complejo ofrece un total de 64 obras y recitales, alcanzando las 205 funciones (sin contabilizar funciones dobles) entre diciembre, enero y febrero.

Ubicado en San Luis 1750, el complejo despliega su potencial en sus tres salas totalmente renovadas y cardioprotegidas.

Así, el coliseo más grande de la ciudad, el Radio City (1.363 butacas) recibirá 24 espectáculos con un total de 45 funciones, entre los que se destacan figuras de la talla de Jorge Rojas, Virus, Pedro Aznar, Patricia Sosa, Nito Mestre y Fabiana Cantilo. La nota internacional llegará de la mano de los legendarios The Platters.



En el subsuelo, la sala Roxy (954 butacas) tiene 62 funciones de 5 propuestas masivas, como la multipremiada Fátima Flórez, el fenómeno del teatro físico “Un Poyo Rojo”, la gran actriz Lorena Vega con «Yo, Encarnación Ezcurra», el humor de Capusotto y del chileno Lucho Miranda y el musical «Bloody Tango» protagonizado por Noelia Marzol. El pensamiento y la espiritualidad tendrán su lugar con la médium Noelia Pace y el esperado ciclo «La conversación infinita» con Alejandro Dolina y Darío Sztajnszrajber.



En tanto la sala Melany (270 butacas) consagrada como el espacio de mayor diversidad, ofrecerá 35 obras y 98 funciones. Su programación tendrá la aclamada obra El Hombre Inesperado, Dalia Gutman, a las Vox Popurry y lo mejor del stand up nacional, consolidándose como la sala con mayor rotación de la temporada.

Con una capacidad total para albergar a 2.587 espectadores en simultáneo, el Centro se Arte es de referencia para quienes buscan la mejor calidad técnica y artística.

Las entradas para toda la programación se venden en la boleteria de San Luis 1750 o por Plateanet, con Favacard en 3 cuotas sin interés y Banco Provincia con 25% de descuento (tope de reintegro $10.000 por operación) y hasta 4 cuotas sin interés con Visa y Master.

La programación completa está disponible en www.centrodeartemdp.com

Un adelanto de lo que viene

La actividad no se detiene en el verano. El Centro de Arte MDQ, que permanece abierto todo el año, ya anuncia una cartelera de lujo para marzo y abril con artistas confirmados como Palito Ortega (7/3), Lisandro Aristimuño, Rata Blanca, Connie Ballarini y Diego El Cigala, asegurando la vigencia cultural de la ciudad más allá del período vacacional.

