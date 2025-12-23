EL CICLO “EN BREVE” LLEGA A MAR DEL PLATA CON SEIS OBRAS CORTAS

Viernes de enero y febrero – 20:30 hs

Sábados 10 y 24 de enero – 22:30 hs

Teatro el Telón – España 1839

El ciclo de obras cortas “En Breve”, escrito y dirigido por Nacho Iribarne, desembarca en Mar del Plata para la temporada 2026 con seis comedias diferentes, interpretadas por elencos marplatenses y un elenco invitado de CABA.

Cada obra propone un universo propio atravesado por el humor, la actualidad y la mirada creativa del director, consolidando un formato ágil y dinámico pensado para que el público viva múltiples historias en una misma programación.

Con funciones durante enero y febrero en el teatro El Telón, “En Breve” presenta un abanico de estéticas que van desde la comedia de enredos hasta la sátira de época, combinando ritmo, absurdos, costumbrismo y musicalidad.

OBRAS DEL CICLO

Más que Buenos Vecinos Comedia de enredos

Lo que prometía ser una noche perfecta para una pareja se descontrola cuando una vecina irrumpe con un problema inesperado.

Fechas: 10, 16, 24, 30 de enero – 13 de febrero.

El Testamento de Juana Comedia dramática

Dos hermanas regresan a su antigua casa para escuchar el testamento de su madre. Entre revelaciones, tensiones y espiritismo, deberán enfrentar más de lo que esperaban.

Fechas: 9, 23, 30 de enero – 6 de febrero.

CÓDIGO ROJO: Cirugía Asistida Absurdo

Durante una cirugía, la doctora olvida el procedimiento y recurre a una Inteligencia Artificial. El quirófano se transforma en un caos desopilante entre errores, búsquedas en Google y un paciente al borde del colapso.

Fechas: 10, 16, 24, 30 de enero – 13 de febrero.

Felisa Me Muero Comedia costumbrista

Una familia espera la medianoche del Año Nuevo… hasta que un giro inesperado desata un caos tan familiar como inevitable.

Fechas: 9, 16, 23 de enero – 6 y 13 de febrero.

La Foto Marplatense Comedia de época / sátira

Verano de 1920 en La Bristol: una familia “de sociedad”, un bañero desbordado y un vendedor excéntrico convierten la playa en un despropósito inolvidable.

Fechas: 9, 16, 24, 30 de enero – 6 de febrero.

LAVE-YA – Esto No Es Un Musical Comedia musical / parodia

Una lavandería se convierte, sin explicación, en un musical caótico del que nadie puede escapar.

Fechas: 10, 23, 24 de enero – 13 de febrero.

Ficha técnica

Producción: IRI Producciones

Prensa: Marcos Montero

Asistencia: Daniela Viña

Redes: Sol Zappia

Autoría y dirección: Nacho Iribarne

