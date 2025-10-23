El clásico del cine español “El verdugo” se proyectará en Mar del Plata, en una función solidaria

La obra de García Berlanga cuenta con la actuación protagónica de Pepe Isbert, Nino Manfredi, Emma Penella y José Luis López Vázquez, entre otros

Con la proyección del filme El Verdugo, del director Luis García Berlanga, continuará el próximo viernes 24 a las 18 en la Sala del Notariado, ubicada en Independencia y Colón, la presente edición del CINESPA25 que, desde hace 11 años, organizan de manera conjunta el Centro de Castilla y León y el programa radial ¡Arre que va!.

La película que unánimemente los especialistas describen como una obra maestra del cine español de todos los tiempos, es una comedia negra que de manera satírica constituye una valerosa crítica hacia la sociedad franquista de los años 60.

La obra de García Berlanga, premiada en el Festival Internacional de Venecia, cuenta con la actuación protagónica de Pepe Isbert, Nino Manfredi, Emma Penella y José Luis López Vázquez, entre otros.

La historia se sitúa en los años 60 cuando un extraño romance surge entre el enterrador José (Nino Manfredi), y la hija de un verdugo, Carmen (Emma Penella). El padre de Carmen, Amadeo (José Isbert), está cerca del retiro de su mórbida profesión, pero tiene problemas para encontrar a un sustituto. Cuando Carmen y José se casan, Amadeo convence a un reacio José para que se haga cargo de su trabajo. El nuevo verdugo promete nunca matar, pero su promesa es puesta a prueba con una ejecución programada a corto plazo.

Como en ediciones anteriores las películas que se proyectan son aportadas por el Centro Cultural Español de Buenos Aires, dependiente de la Embajada de España en Argentina, siendo el costo de la entrada un alimento no perecedero que será distribuido por el Banco de Alimentos de Mar del Plata al finalizar el ciclo, pues si bien uno de los objetivos de la iniciativa es difundir y promocionar la cultura y el arte español a través del cine, el festival apunta esencialmente a generar una acción solidaria mancomunada con los espectadores.

Entre las instituciones que han sido receptoras de los alimentos reunidos en las diferentes ediciones del festival se encuentra el Hogar de la Hermana Marta, el Hogar de enfermos crónicos de la Gruta de Lourdes, el Círculo Deportivo de Lisiados (CIDELI), el Centro de Apoyo a la Mujer Maltratada, el comedor de la Parroquia del Barrio Santa Rita, el Hogar Nazaret de Cáritas Mar del Plata y el comedor del Jardín Municipal Nº13 del barrio Las Heras, que apadrina el Centro de Castilla y León.

El Festival de Cine Español Solidario –CINESPA25- concluirá el viernes 31 de octubre, a las 18 con la proyección, del filme “Las ovejas no pierden el tren” dirigida por Álvaro Fernández Armero y protagonizada por Raúl Arévalo, Inma Cuesta, Alberto San Juan y Candela Peña, entre otros.

