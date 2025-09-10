EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DISTRITO 9 DIO A CONOCER EL ÍNDICE DEL COSTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE AGOSTO

El flamante Índice del Costo de la Construcción y Variación de Precios (ICC_9), la herramienta técnica inédita, desarrollada por el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito 9, registró una suba en agosto 2025 del 0,6 % respecto al mes anterior.

El mismo refleja los costos de construcción y las variaciones del mercado en nuestra región y este resultado se explica principalmente por un aumento del 1,1 % en el capítulo Mano de Obra y una leve baja del 0,1 % en Materiales.

Con esta variación, el costo de construcción en el Distrito IX se ubicó en $1.489.031,90 por metro cuadrado, sin incluir IVA, honorarios profesionales, costo del terreno, costos jurídicos ni utilidades de empresa.

El Índice General (base 100 = mayo 2025) se situó en 101,9, reflejando la evolución acumulada desde la implementación de esta medición.

Modelo de referencia

El cálculo se realiza tomando como base el proyecto de una vivienda unifamiliar de tipología estándar, en 2 plantas y con una superficie cubierta aproximada de 214 m², considerando sistemas constructivos tradicionales. Este modelo permite establecer un parámetro homogéneo de comparación mensual y anual para el seguimiento de la variación de costos en la construcción

Para más información, podrán ingresar a: https//arq9.com.ar/icc-9/

Comentarios

comentarios