El Colegio de Técnicos impulsa una campaña solidaria para el inicio del ciclo lectivo

Junto a Proyecto Felicidad, invitan a donar útiles escolares, mochilas y zapatillas para la ONG Palestra. Se reciben en la sede del colegio-Dorrego 1371- de lunes a viernes, de 8 a 16, hasta el 23 de febrero.

El Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires – Distrito 5, junto a Proyecto Felicidad, lanzó una campaña solidaria destinada a reunir útiles escolares, mochilas y zapatillas que serán entregados a la ONG Palestra, con el objetivo de acompañar a niñas, niños y adolescentes en el inicio del ciclo lectivo.

La colecta busca que todos los jóvenes que asisten a Palestra puedan comenzar las clases con los elementos básicos necesarios para su escolaridad.

Las donaciones se reciben en la sede del Colegio de Técnicos Distrito 5, ubicada en Dorrego 1371, Mar del Plata, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 16, hasta el lunes 23 de febrero.

Palestra es una organización que brinda contención y acompañamiento a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, desarrollando un trabajo sostenido junto a las familias y la comunidad.

El Colegio de Técnicos es la institución que, por delegación del Estado Provincial, tiene a su cargo el registro matricular y el control del ejercicio profesional de técnicos de distintas especialidades vinculadas a la construcción. El Distrito 5 cuenta con sede central en Mar del Plata y delegaciones en Balcarce, La Costa, Miramar, Necochea, Pinamar, Tandil, Villa Gesell y Mar Chiquita.

En el marco de su labor institucional, y a través de la Comisión de Sustentabilidad, la actual gestión impulsa iniciativas que fortalecen el vínculo del Colegio con la comunidad, promoviendo acciones solidarias que respondan a necesidades concretas, como la presente campaña.

