Malvinas: el Gobierno le respondió al Reino Unido y pidió «dar fin a la situación colonial especial»

«Por historia, por derecho y por convicción: las Malvinas son argentinas», dijo el funcionario en una publicación en redes sociales, en respuesta a las expresiones británicas.

La postura del Pentágono estadounidense, que entre distintas sanciones a miembros de la OTAN por su falta de participación en el conflicto con Irán planteó la quita de su respaldo al Reino Unido en la causa Malvinas, desencadenó una serie de enunciaciones diplomáticas en funcionarios de la Argentina e Inglaterra, ratificando sus posturas históricas. A ellas se les sumaron las declaraciones del presidente Javier Milei y el canciller nacional, Pablo Quirno.

A través de una publicación en sus redes sociales, el funcionario subrayó que «la República Argentina manifiesta, una vez más, su disposición a reanudar las negociaciones bilaterales con el Reino Unido que permitan encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía y dar fin a la situación colonial especial y particular en las que están inmersas». A su vez, agradeció «a toda la comunidad internacional el apoyo recibido a los derechos soberanos argentinos».

El canciller señaló que «la ocupación de 1833 fue un acto de fuerza contrario al derecho internacional de la época que vulneró nuestra integridad territorial y dio inicio a una situación colonial que persiste». En ese marco, recordó la Resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU, que reconoció «la existencia de una disputa de soberanía e instó a la Argentina y al Reino Unido a resolverla por la vía de las negociaciones bilaterales».

Junto a eso, Quirno rechazó «la invocación británica del principio de libre determinación de los pueblos. Los actuales habitantes de las Islas Malvinas no han sido nunca reconocidos como un ‘pueblo’ por las Naciones Unidas. No resulta aceptable que los habitantes de las islas se conviertan en árbitros de una disputa territorial en la que su propio país, como población implantada, es parte».

Por otro lado, el diplomático argentino apuntó contra «las actividades ilegales de exploración y explotación de recursos naturales -tanto renovables como no renovables-, en particular la pretendida ‘Decisión Final de Inversión’ anunciada por las ilegítimas licenciatarias Rockhopper Exploration Plc y Navitas Petroleum Lp, para el desarrollo del yacimiento ‘Sea Lion’, que buscan desconocer los derechos soberanos argentinos y violan resoluciones de las Naciones Unidas«. Finalmente, Quirno sentenció: «Por historia, por derecho y por convicción: las Malvinas son argentinas».

Los mensajes argentinos llegaron luego de que el Reino Unido saliera a ratificar sin matices su postura sobre la soberanía de las islas. Desde el entorno del primer ministro Keir Starmer, un vocero buscó despejar cualquier duda sobre un eventual cambio de posición. “No podríamos ser más claros sobre la postura del Reino Unido respecto a las Islas Falklands. Es una posición de larga data y no ha cambiado”, sostuvo.

En la misma línea, reforzó que “El derecho de los isleños a la autodeterminación es primordial, y la soberanía recae en el Reino Unido. Esa ha sido nuestra postura constante y seguirá siéndolo”.

Por su parte, la canciller británica, Yvette Cooper, visibilizó su postura en la red social X: “Las Islas Malvinas son británicas: la soberanía reside en el Reino Unido, y la autodeterminación reside en los isleños”. Horas antes, el portavoz del Gobierno británico declaró que «la soberanía sobre las Falkland sigue estando en manos del Reino Unido y la autodeterminación es fundamental».

Javier Milei, sobre Malvinas: «La soberanía no se negocia, pero hay que hacerlo de manera criteriosa»

En este escenario, el presidente Javier Milei reposteó el mensaje del Canciller argentino y sumo una firme declaración sobre el reclamo nacional: «Las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas. VLLC!».

Anteriormente, Milei habia revindicado la soberanía sobre las Islas Malvinas durante una entrevista en el stream Neuray aseguró que su gobierno hace “todo lo humanamente posible para que vuelvan a manos de Argentina”. En ese sentido, destacó que su gestión está «haciendo avances como nunca se han hecho».

«La soberanía no se negocia, pero hay que hacerlo de manera criteriosa, hay que hacerlo con cerebro. Hay una frase de Marshall que a mí me encanta, que dice: ‘Cerebro frío al servicio de corazón caliente”, detalló el Presidente, quién también reconoció: «No depende solo de nosotros».

“No hay foro en que no hagamos el reclamo, estamos consiguiendo apoyos nunca vistos, como Chile. Tanto con (Diana) Mondino, como con (Gerardo) Werthein y ahora con (Pablo) Quirno, es un tema que nosotros lo vivimos tirando arriba de todas las mesas”, añadió el Presidente.

Posteriormente, se expresó por redes sociales y remarcó: «Las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas», al citar la publicación de Quirno.

EEUU apoyaría el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas

Estados Unidos cambiaría su histórica postura de apoyo a la ocupación británica de las Islas Malvinas como castigo contra Reino Unido por no apoyar la ofensiva de la Casa Blanca contra Irán. La información se desprende de un memorando del Pentágono al que tuvo acceso la agencia de noticias Reuters, en el que se brinda una serie de medidas contra los países de la OTAN por ignorar el pedido del presidente estadounidense, Donald Trump, para sumarse a la guerra contra el régimen islámico iraní.

El memorando expresa rechazo a la decisión de ciertos países de la alianza militar de negar a Estados Unidos el acceso, bases y derechos de sobrevuelo (ABO) para la guerra en Medio Oriente. Este tipo de apoyo es visto como «un punto de partida» para la OTAN por lo que la reticencia o negativa despertó fuertes crítica en la cúpula del Pentágono.

La respuesta de los isleños a la amenaza de Donald Trump

Los ocupantes de las Islas Malvinas salieron a fijar posición frente a versiones que indican que Estados Unidos evalúa revisar su histórico respaldo al Reino Unido en la disputa con la Argentina por el archipiélago. Desde el gobierno local, un portavoz respondió con una defensa cerrada del principio de autodeterminación. “La autodeterminación es un derecho humano fundamental consagrado en el artículo uno, párrafo dos, de la Carta de las Naciones Unidas”, señaló.

En esa misma línea, el vocero recordó el antecedente del plebiscito realizado en 2013, al que definió como un “referéndum observado internacionalmente en el que el 99,8 por ciento de los votantes, con una participación del 92 por ciento, votaron a favor de seguir siendo un territorio de ultramar del Reino Unido”.

El mensaje también concluyó con un respaldo explícito a Londres: “Las islas Malvinas tienen plena confianza en el compromiso asumido por el Gobierno del Reino Unido de defender y respetar nuestro derecho a la autodeterminación”.

Fuente: Ámbito

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