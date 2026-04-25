Tres motociclistas muertos en una semana: «Desde lo local no hay ningun tipo de campaña de prevención»

A raíz de los repetidos fallecimientos en accidentes de tránsito, profesionales reclaman estadísticas oficiales y articulación para mejorar los controles de tránsito.

El perito en accidentología y prevención vial, Gustavo Hollman, conversó con Canal 8 y analizó los factores determinantes a la hora de evaluar la crecida en la cantidad de accidentes con motociclistas como protagonistas en distintos puntos de la ciudad.

A nivel general, durante los últimos dos años los accidentes de tránsito crecieron un 85%, y, en la última semana, se contabilizaron tres motociclistas muertos en siniestros.

«Es creciente la siniestralidad con motos en el último tiempo pero no tenemos un número estadístico oficial, lo que impide analizar técnicamente la problemática. Es importante trazar una política que nos permita establecer, a través de las causas de los siniestros, medidas preventivas inmediatas«, evaluó Hollman.

Además, consideró que al ser la velocidad un factor condicionante de la siniestralidad con motociclistas, «es fundamental evaluar la ausencia de control en las calles».

«Falta control efectivo: esa eficacia se determina a través de la estadística, teniendo un plano siniestral, sabiendo en qué franja horaria se dan los siniestros, qué vehículos o en qué condiciones los protagonizan y con eso determinar medidas a corto plazo para implementar y tratar de palear la problemática», agregó el profesional.

Para mejorar la presencia de controles de tránsito en las calles, el perito sugirió la articulación entre el COM, el cuerpo de Tránsito y las fuerzas policiales: «La oficina de tránsito con el escaso personal y recurso no puede cubrir la extensión demográfica de Mar del Plata, un factor que se tiene que tener en cuenta. Los siniestros no se dan todos en el centro, muchos son de madrugada en la periferia y hay que hacer hincapié en el control».

«Hay que hacer hincapié en el control, en la capacitación y concientización. A nivel local no hay ningun tipo de campaña de prevención o de educación vial«, finalizó Hollman.

Fuente: MI8

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