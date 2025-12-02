El Colegio de Técnicos invita a la comunidad a sumarse a una campaña solidaria de cajas y cartas navideñas

El Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires – Distrito 5 lanzó una convocatoria abierta a toda la comunidad para colaborar en la confección de cajas navideñas que serán entregadas a familias acompañadas por la ONG Palestra.

La iniciativa busca reunir productos tradicionales de la mesa navideña para brindar un acompañamiento cálido en estas fiestas. Las cajas pueden incluir pan dulce, turrones, bombones y golosinas. Además, se invita a sumar una carta con buenos deseos, entendiendo que un mensaje personal puede iluminar la Navidad de quienes lo reciben.

El tamaño sugerido de la caja es de 20 cm x 40 cm, y las donaciones se recibirán hasta el 19 de diciembre en la Sede Central del Colegio de Técnicos – Distrito 5, ubicada en Dorrego 1371, Mar del Plata, de lunes a viernes de 8 a 16 horas.

Las donaciones serán entregadas posteriormente a la ONG Palestra, institución que brinda contención a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

“Desde el Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires – Distrito V trabajamos durante todo el año acompañando a la comunidad a través de distintas campañas solidarias. En esta oportunidad, junto a la ONG con la que venimos colaborando, impulsamos una nueva acción navideña con el objetivo de tender puentes y acercar ayuda a quienes más lo necesitan” indicó Yamila Riva, vocal del Colegio de Técnicos y coordinadora de la campaña.

“Nuestro compromiso es seguir siendo un nexo entre técnicos, vecinos e instituciones, promoviendo la participación y la solidaridad como valores fundamentales” agregó el presidente del Colegio de Técnicos, Diego Haag.

