El Conicet y Mar del Plata en lo más alto: el streaming de la «Estrella culona» ganó el Martín Fierro de oro

La primera edición de los Martín Fierro para canales de streaming le otorgó el máximo galardón a los científicos del Conicet.

El debut de los premios Martín Fierro a los Canales de Streaming tuvo un protagonista inesperado y contundente. La transmisión en vivo realizada por el Conicet desde el cañón submarino Mar del Plata se consagró este domingo como el gran ganador de la noche al recibir el Martín Fierro de Oro, el máximo reconocimiento de la ceremonia.

La gala se desarrolló en el Centro de Convenciones de Buenos Aires y marcó un hito para la industria audiovisual digital al distinguir, por primera vez, producciones pensadas exclusivamente para plataformas de streaming. En ese contexto, el trabajo del Conicet se impuso como uno de los contenidos más destacados por su alcance, impacto social y valor educativo.

La estatuilla de Oro fue entregada por Luis Ventura, presidente de APTRA, quien destacó la relevancia de la expedición científica y la capacidad de la transmisión para acercar el conocimiento a una audiencia masiva. La emisión permitió seguir en tiempo real la exploración del Atlántico Sur y observar especies que nunca habían sido registradas en aguas argentinas, lo que generó una fuerte repercusión en redes sociales y medios de comunicación.

Uno de los momentos más comentados de la transmisión fue la aparición de una estrella de mar apodada popularmente como la “estrella culona”, que rápidamente se convirtió en un fenómeno viral y atrajo a miles de espectadores que siguieron la expedición en directo.

El premio fue recibido por Nadia Cerino, Emiliano Ocampo y Mariano Martínez, integrantes del equipo responsable de la producción. Al tomar la palabra, Cerino agradeció el acompañamiento del público y remarcó la importancia de divulgar el conocimiento científico. “Gracias a la gente que fue parte y a todos ustedes porque cada streaming que pasó, se alentó. Llevemos la ciencia a cada niño, por favor”, expresó durante su discurso, que cerró con una dedicatoria a su padre.

Además del Martín Fierro de Oro, la transmisión del Conicet también se quedó con el premio en la categoría Transmisión Especial, lo que reforzó el reconocimiento al trabajo realizado por el organismo científico en el ámbito digital.

Apenas regresaron de la expedición en las profundidades del mar, los investigadores dieron una entrevista en Mesa Chica, en Canal 8 Stream.

Fuente: Mi8

