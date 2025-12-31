Una fiesta teatral que vuelve a latir en Mar del Plata con más de treinta artistas en escena

Co-dirección: Victoria Carreras y María Carreras

El clásico de Alberto Vacarezza regresa a Mar del Plata con una fuerza completamente renovada. “El Conventillo de la Paloma”, emblema del sainete musical argentino y se presenta con una puesta actual dirigida por Victoria Carreras y María Carreras, quienes por primera vez trabajan juntas en una co-dirección que combina mirada contemporánea, humor, sensibilidad y un enorme compromiso artístico.

Con más de treinta artistas locales en escena, el espectáculo despliega una energía colectiva que emociona y sorprende. Actores, actrices, músicos y bailarines dan vida a una experiencia teatral que celebra la diversidad, la identidad porteña y la riqueza cultural de los conventillos de principios del siglo XX, pero con un pulso moderno que conecta con las sensibilidades de hoy.

La música en vivo y las coreografías originales aportan frescura, ritmo y una vitalidad contagiosa.

Estrenada por primera vez en 1929, la obra retrata conflictos, pasiones y enredos que atraviesan generaciones. La llegada de “La Paloma” desata celos, prejuicios y tensiones de género que esta puesta ilumina con una perspectiva actual: la rivalidad impuesta entre mujeres, la cosificación femenina y la solidaridad que emerge como respuesta. Todo sin perder la esencia humorística y festiva del texto original.

La visión de las hermanas Carreras profundiza en la vida comunitaria como motor dramático y emocional: un mundo donde convivir es un desafío, un abrazo y un espejo. Cada personaje aporta memoria, color e identidad, construyendo una fiesta popular que emociona, hace reír y nos recuerda por qué los clásicos siguen vigentes.

ELENCO (por orden de aparición)

Victoria Carreras – Carlos De Pratti – Carlos Vega – Eduardo Liuzzi – Diego Becchi – Lucila Iriarte – Lorena Parisi – Daniela Rodríguez – Juanse Silvera – Pablo Cernadas – Daniel Oviedo – Jorge Hernández – Pedro Bazzoli Hernández – Carlos Comaschi – Osvaldo Rodríguez

Bailarines: Lola Gutiérrez Rey – Emanuel Marín

Cantante: Susana Abruzese

Músicos: Marcelo Franco – Martín Franco – Mateo Franco

Con la participación del Conjunto Artístico Alborada del Centro Gallego de Mar del Plata: José Manuel Montes y Joaquín Quiroz (Gaitas) / Sandra Velázquez y Erika Moulia (Panderetas) / Enrique Echeverría (Tambor)/ Sebastián Quiroz (bombo)

Producción General: Victoria Carreras y TMC Contenidos (Carreras–Faienzo)

FUNCIONES

Miércoles de enero 20hs.

Sala Payró Teatro Auditorium, Centro Provincial de las Artes (Av. Patricio Peralta Ramos 2280).

ENTRADAS

General: $18.000

Jubilados: $15.000

Las entradas se venden en boletería y por plateanet.

Comentarios

comentarios